María Eugenia Vidal reaccionó al anuncio de Macri: “No puedo estar más orgullosa”

María Eugenia Vidal y Mauricio Macri

María Eugenia Vidal, que ayer fue noticia por motivos ajenos a la politica ya que celebró su casamiento con Quique Sacco, reaccionó al anuncio de Mauricio Macri de que no será candidato a la presidencia en las elecciones de este año a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

La ex gobernadora respaldó la decisión del principal referente de Juntos por el Cambio de no aspirar a un nuevo mandato, gesto que consideró digno de admiración.

“No puedo estar más orgullosa de hacer equipo con líderes que dejan de lado la especulación y siempre ponen a los argentinos primero”, escribió la dirigente del PRO y precandidata a Presidente de Juntos por el Cambio.

Y agregó: “Gracias Mauricio Macri por enseñarnos cuál es el camino y por demostrar que somos millones los que sabemos que sí se puede cambiar nuestro país”.

El ex presidente Mauricio Macri anunció este domingo, a través de un video publicado en sus redes sociales que no será candidato en las próximas elecciones nacionales. “Lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político que iniciamos”, dijo. “Confío en que van a elegir al que mejor nos represente”, agregó. Y advirtió: “Nunca más vamos a tener una marioneta que nos represente”, en obvia alusión al actual presidente, Alberto Fernández.

La foto del desayuno entre el ex presidente y la ex gobernadora bonaerense

En un frente que tiene muchos precandidatos, María Eugenia Vidal también ha manifestado en reiteradas ocasiones sus aspiraciones presidenciales y ha estado recorriendo el país en esa perspectiva.

Fuentes cercanas a la ex gobernadora afirman que Vidal no sabía del anuncio. Se enteró, como todos, cuando vio el video esta mañana.

Su decisión es seguir adelante con su precandidatura a la presidencia. En abril tiene previstas varias acciones de campaña y están agendadas visitas a Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.

“La decisión de Mauricio reafirma su candidatura”, dicen sus colaboradores. Y recuerdan: “Ella había dicho que si Mauricio jugaba, se bajaba. Ahora es más candidata que nunca”.

El miércoles de esta semana, la ex mandataria bonaerense y Macri desayunaron a solas y difundieron una foto que fue una de las imágenes políticas de la semana debido a la enorme cantidad de especulaciones que había respecto del futuro del ex presidente. De hecho, dos días después el ex jefe de Estado se reunió con Larreta y trascendió que sería inminente un encuentro con Patricia Bullrich, gestos que se tomaron como un intento de equilibrio en la interna del PRO.

Junto a Larreta y Bullrich, Vidal es la tercera dirigente del PRO que explicitó sus ambiciones presidenciales y esta decisión de Macri la mantiene en carrera. Luego de su casamiento, la diputada se tomará unos días de descanso y después retomará la campaña. Mientras, sus equipos técnicos trabajan en las oficinas del barrio de Retiro en el armado de su programa de gobierno, al tiempo que sus operadores articulan políticamente el armado electoral.

En Entre Ríos, Vidal tiene planeado mostrarse junto a Rogelio Frigerio, candidato a gobernador del PRO. Hará lo mismo en provincia de Buenos Aires, donde intensificará sus visitas a distritos bonaerenses acompañada de Cristian Ritondo, su delfín para disputar la gobernación de la provincia.

El anuncio de Macri

El ex presidente sacudió al mundo político con su decisión de no competir en las elecciones. Lo hizo con un video con fuertes críticas al Gobierno y con un mensaje de unidad hacia adentro de la oposición: “Tenemos que estar muy atentos porque en situaciones difíciles enseguida salimos a buscar una personalidad mesiánica que nos dé seguridad. Juntos por el Cambio ha logrado superar esa falsa ilusión del individuo salvador. Lo hemos hecho siempre manteniendo la unidad, a pesar de los momentos complejos que hemos transitado. Lo estamos demostrando con la gran cantidad de dirigentes nuevos, competitivos y diferentes que tenemos hoy. Estoy convencido de que ese es el equipo que la Argentina necesita para comenzar el nuevo ciclo”.

El líder del PRO fue insistente en cuestionar “el liderazgo paternalista” que se instaló en la Argentina “desde hace 80 años” y aseguró: “Nunca creí en ese modelo porque se fundamenta en el caudillismo, se fundamenta en el capitalismo de amigos y en una forma autoritaria de gobernar. Yo creo en los individuos, en ustedes, trabajando en conjunto”.

