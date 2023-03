El kirchnerismo coloca a CFK en el centro de la escena y gana terreno en la interna del Frente de Todos

La vicepresidenta Cristina Kirchner en la apertura de sesiones de la semana pasada

La vicepresidenta Cristina Kirchner inició una semana de intensidad política con exposición pública, que se inició este martes al encabezar en el Congreso, la entrega del Premio Juana Azurduy a las Abuelas de Plaza de Mayo e irá en ascenso a medida que pasen los días. El jueves 9 de marzo el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer los fundamentos de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la Causa Vialidad. Un día después encabezará una charla en Viedma, Río Negro, donde recibirá un Doctorado Honoris Causa por sus contribuciones al “progreso social, científico y cultural de la Nación”. Y el sábado la militancia participará de un plenario en el municipio de Avellaneda -se especula que podría hablar Máximo Kirchner- en el que le pedirle que sea la candidata presidencial del peronismo.

Los pasos marcan un camino claro: ejercer presión sobre el presidente Alberto Fernández para que olvide sus intenciones reeleccionistas. El cierre de la charla junto a Estela de Carlotto de este martes terminó con el ya repetido cántico de Cristina presidenta...

“Cualquiera que camina, que conoce, que tiene ámbito de militancia y no está encerrado en algún lugar, puede saber que hay muchas ganas de militar a Cristina como candidata a presidenta”, planteó al inicio de la intendenta de Quilmes y dirigente de La Cámpora, Mayra Mendoza, tras la apertura de sesiones de la provincia de Buenos Aires.

En el mismo acto, el gobernador Axel Kicillof también se refirió a la situación de la Vicepresidenta y en su discurso remarcó que a Cristina Kirchner “la quieren proscribir”.

Para la vicepresidenta, la fecha elegida para el trámite judicial de este jueves no es inocente y se monta sobre la estrategia de “correrla del plano electoral”. El 9 de marzo de 1956, durante el gobierno militar de la Revolución Libertadora fue cuando se publicó el decreto 41/61. Se prohibía decir Perón, Evita y cantar la marcha peronista. “Lo mío no fue renunciamiento ni autoexclusión, fue proscripción”, dijo la ex presidenta el 27 de diciembre último desde el municipio de Avellaneda, donde nuevamente estará el foco puesto este sábado.

Cristina Kirchner junto a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto en la entrega de la mención de honor Juana Azurduy

El plenario de la militancia, que desde hace semanas se mueve bajo la consigna “Luche y Vuelve”, viene siendo organizado por distintos dirigentes que se reúnen cada 15 días en el municipio de Ensenada. Fue empujado inicialmente por el espacio La Patria es el Otro, un conglomerado de organizaciones K que militan por la candidatura presidencial de Cristina Kirchner.

“Soñamos con Cristina presidenta y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para generar las condiciones de derribar una proscripción que es producto de una sentencia espantosa, basada en mentiras. Los fundamentos de la sentencia van a ser una payasada más y vamos a recuperar un espacio importante del 11 de marzo de 1973 que tiene que ver con el regreso de Perón, por eso Luche y Vuelve”, detalló la ministra de Gobierno bonaerense Cristina Álvarez Rodríguez, referente también de La Corriente de la Militancia, una de las organizaciones que integra La Patria es el Otro.

La ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez

La presentación de Cristina Kirchner prevista para el próximo viernes se dará en el marco de la conferencia, “¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política”.

Quien auspicia la llegada de la vicepresidenta a Viedma es el senador nacional de La Cámpora, Martín Doñate, a quien el kirchnerismo propuso como representante por el Senado al Consejo de la Magistratura, pero la Corte Suprema denegó su designación al considerar que no era válida la estrategia del oficialismo de dividir en dos el bloque y así conseguir el lugar por la segunda minoría.

En Río Negro, Doñate cerró un acuerdo político con el ex gobernador y senador Alberto Weretilneck, aislando así al ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, que este fin de semana -además- pondrá en juego su territorio con la elección municipal en General Roca, cuando su hermana Emilia Soria dispute la reelección a la intendencia del segundo distrito electoral de la provincia patagónica.

La ex Jefa de Estado tiene buena parte de su base política dirigencial en la provincia de Buenos Aires. Eso lo sabe el kirchnerismo que se reunirá este sábado. Sin confirmación oficial aún, se espera que los oradores del plenario sean el presidente del PJ bonaerense, diputado nacional e hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

“Será un espacio para que compañeros y compañeras podamos expresarnos en función de poder torcer la proscripción de Cristina. La única posibilidad de volver a tener un país justo, soberano e independiente es tener un proyecto que la tenga a ella a la cabeza, sin proscripciones ni condicionamientos”, le planteó a Infobae la titular del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires y dirigente del peronismo platense, Florencia Saintout sobre el contenido acto que se llevará adelante este 11 de marzo.

Florencia Saintout junto a Cristina Kirchner y Axel Kicillof

El kirchnerismo empuja así la declinación de Fernández a su plan reeleccionista, o al menos logrará tensar aún más con la carta de CFK para ganar espacio en lo que será la negociación de candidaturas dentro del Frente de Todos. A la distancia, la reunión de la mesa del Frente de Todos el último 17 de febrero apenas blanqueó los objetivos que tienen dos de tres de los actores centrales de la alianza de gobierno. Se habló de crear una comisión que le pida a CFK que revea su decisión de no ser candidata, como planteó tras la condena de la Causa Vialidad. Ese ámbito no se materializó, tampoco aparece en la agenda próxima otra reunión de la mesa del FdT. “Lo del sábado va a ser la primera de varias acciones que ya definimos”, cuenta un dirigente al frente del armado La Patria es Otro.

“Viendo los movimientos eclécticos y confusos que viene realizando, a mí me quedan dudas de que el Presidente tenga la intención de que el peronismo gane. Si no, no se comprende lo que está haciendo”, planteó el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y dirigente de La Cámpora, Andrés Larroque. “La gente necesita volver a tener un proyecto de país, planificado, un seguimiento de la gestión, una evaluación de las políticas públicas de sus destinatarios que es lo que hoy nosotros entendemos que es lo que se podría mejorar de todos los gobiernos; pero principalmente del gobierno nacional y eso es lo que va a estar expresado el sábado. No existe democracia con proscripción”, concluyó Mayra Mendoza. La avanzada discursiva para ungir a CFK ya está activa y se transformará en acción política con el correr de las horas.

