Crece la tensión en Mendoza: el PRO y la UCR negocian para evitar la ruptura de Juntos por el Cambio

Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Horacio Rodríguez Larreta, claves en la negociación por Mendoza

Mendoza fue la palabra más nombrada por la plana mayor del PRO en el Zoom del lunes pasado. También había sido el punto más tenso de la última reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC). Los mendocinos tienen elecciones PASO el 11 de junio y, por estas horas, la coalición opositora atraviesa arduas negociaciones para evitar una fractura provincial. El senador radical Alfredo Cornejo anunció la semana pasada que será precandidato a gobernador. Esa decisión tensó la cuerda con el diputado del PRO, Omar De Marchi, el alfil de Horacio Rodríguez Larreta en la tierra del vino.

El tironeo político de JxC en Mendoza es un espejo de lo que le sucede a la coalición en otras provincias, como Neuquén, Río Negro, Chubut o Salta. La disputa responde a dos escenarios. Uno interpartidario, que es la pelea por el liderazgo opositor entre el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR). Y el otro tiene que ver con la interna en el partido amarillo, que enfrenta al proyecto presidencial de Rodríguez Larreta con el de Patricia Bullrich. Por encima se pone Mauricio Macri, fundador del espacio. En la disputa mendocina, el ex presidente está en sintonía con su ex ministra de Seguridad (o al revés).

El cortocircuito entre Bullrich y Rodríguez Larreta en el cónclave remoto del lunes pasado fue de alta intensidad. La primera lidera el ala halcón del PRO. Mientras que el jefe de Gobierno porteño encarna el sector de las palomas. Esa categorización, que originalmente explicaba la pelea por la candidatura presidencial, en las últimas semanas se extrapoló a las negociaciones políticas provinciales. Y la interna por Mendoza preocupa especialmente a JxC a nivel nacional.

Omar de Marchi (Adrián Escandar)

Mendoza es uno de los distritos gobernados por JxC. El radicalismo conduce la provincia desde el 2015 y pretende seguir en el poder. Sin posibilidad de reelección, el gobernador Rodolfo Suárez anunció la semana pasada su apoyo a la candidatura de Cornejo, líder del frente Cambia Mendoza. Ese no era el plan original del radicalismo. Sin embargo, la pelea con el PRO terminó por decidir al senador nacional para dar la batalla. Es que De Marchi trabaja en un frente alternativo al oficialismo local y amenaza con competir por afuera. De concretarse, esa táctica significaría una fractura de JxC en ese territorio.

Lo curioso de la interna de JxC en Mendoza es que esa provincia tiene PASO. Es decir, los dirigentes pueden dirimir las candidaturas en las primarias de junio. El radicalismo le achaca a De Marchi querer “romper” la coalición y competir por fuera. El diputado nacional del PRO se desmarca de esa crítica. Cornejo y De Marchi no tienen diálogo hace más de un año y sus diferencias políticas rozan lo irreconciliable.

En este momento, el principal dilema está en el PRO. Macri y Bullrich respaldan la candidatura de Cornejo. En cambio, el jefe de Gobierno apoya a De Marchi. La posición de Rodríguez Larreta es un tanto incómoda. El alcalde porteño enfrenta el desafío de respaldar a su alfil mendocino sin que eso devenga en un desencuentro político más con Macri. Para el ex jefe de Estado y la presidenta del PRO la situación también es particular: en esa provincia se inclinan por un candidato del radicalismo en detrimento del PRO.

Para dirimir esas tensiones, el PRO puso a dos mediadores. Uno es Eduardo Macchiavelli, funcionario del gobierno porteño y hombre de confianza de Rodríguez Larreta. En tanto que el diputado nacional Federico Angelini fue el designado por el ala bullrichista. Ambos están en contacto y buscarán terciar en el PRO para evitar la ruptura de JxC en Mendoza.

Mauricio Macri también tiene intereses en Mendoza

El reglamento electoral de la Mesa Nacional de JxC establece que en las provincias que no haya acuerdo, los candidatos, a modo de multa. no podrán usar el sello de la coalición. Esa norma sobrevolará las negociaciones en torno a las candidaturas mendocinas. Tanto cerca de Cornejo como de De Marchi deslizan que hay posibilidades de que en Mendoza no esté la marca Juntos por el Cambio para la elección provincial.

Cornejo presiona a De Marchi (y a Rodríguez Larreta) para que defina si competirá dentro o fuera de Cambia Mendoza. El larretismo alega que JxC como tal no está constituido en esa provincia. Y achacan que el frente del oficialismo provincial está aliado con partidos ligados al Frente de Todos, como Libres del Sur y el Frente Renovador.

El senador radical insiste en que el 28 de febrero es el plazo final para que De Marchi dé una respuesta. Ese día es el cierre de alianzas para las elecciones municipales de siete departamentos mendocinos (entre ellos Maipú y San Rafael, dos de los más grandes de la provincia). En el despacho del diputado nacional del PRO le aseguraron a Infobae que la situación “no tiene retorno”. ¿Rodríguez Larreta apoyará a De Marchi incluso si compite por fuera de Cambia Mendoza? Es una pregunta que aún no tiene respuesta.

Para el oficialismo mendocino el 28 de febrero es una fecha clave porque será el cierre de alianzas para la elección en municipios gobernados por el peronismo. Al mismo tiempo, apelar a esa fecha es una forma de presionar y apurar al PRO. En el larretismo plantean que el plazo es el 12 de abril. Ese día será la presentación de alianzas para las precandidaturas a gobernador. Con el cronómetro electoral en marcha, lo que queda de febrero y marzo serán semanas de álgidos cálculos políticos.

Mientras tanto, Mendoza se prepara para la Fiesta Nacional de la Vendimia, que se hará en los primeros días de marzo. Patricia Bullrich fue invitada especialmente por Cornejo y confirmó que irá. Habrá foto y respaldo a la candidatura del senador nacional. Rodríguez Larreta también recibió invitación, pero en su equipo de campaña aún no confirmaron asistencia.

