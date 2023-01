Juicio político a la Corte Suprema: “Esto nace muerto”, advirtió un diputado opositor previo al inicio del debate del proyecto en el Congreso

Carolina Gaillard: “El juicio político es por mal desempeño”

Y manifestó: “Esto no es un proceso penal, es un proceso administrativo. El juicio político es por responsabilidad política, en este caso por mal desempeño ”

Por su parte, hizo referencia a la postura que puede llegar a tomar la oposición. “Me parece que la oposición a la larga va a terminar revisando su posición de bloquear las Sesiones Extraordinarias porque no puede no funcionar el Congreso”, expresó.