En medio de tensiones por las candidaturas, Gerardo Morales convocó a una reunión ampliada del radicalismo en Mar del Plata

Gerardo Morales y Martín Lousteau encabezarán el encuentro radical (Maximiliano Luna)

En medio de tensiones y diferencias por la estrategia electoral, la Unión Cívica Radical (UCR) se reúne esta tarde para deliberar aspectos de cara a las elecciones de este año. El cónclave fue convocado por Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional, y se hará a las 17 en el Hotel Provincial de Mar del Plata. Están confirmadas las presencias de dirigentes como el senador Martín Lousteau, el diputado Mario Negri, el presidente de la Convención Nacional, Gastón Manes, y el presidente del Comité bonaerense, Maximiliano Abad. Sin embargo, el foco de esta reunión estará en los ausentes.

El mitin se originó hace un par de meses. Días antes del encuentro de la UCR en Costa Salguero el 29 de octubre, Morales cenó con un grupo reducido de dirigentes del partido en un coqueto restaurante de Buenos Aires. Allí, el gobernador planteó la necesidad de ir a internas para dirimir las candidaturas radicales. Sin embargo, un ala correligionaria se opuso -y aún hoy se resiste- a esa idea.

En paralelo, se cuela la tensión que desata la relación que los dirigentes de la UCR mantienen con el PRO, el principal socio de los radicales en Juntos por el Cambio (JxC). Morales mejoró considerablemente su relación con Lousteau. Ambos tuvieron rispideces casi insalvables hace un par de años -incluso en contextos de alta temperatura por discusiones políticas acaloradas-. Actualmente, el vínculo fluye y, además, los dos tienen buena sintonía política con Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño y figura presidenciable del PRO. Es ese uno de los puntos que irrita a otros dirigentes boina blanca, que ven con recelo ese coqueteo con el alcalde de la Ciudad.

Por eso mismo, una facción del radicalismo sospecha que detrás de esa cercanía está la intención de definir candidaturas de la UCR para cerrar (negociar) un acuerdo con el PRO. Un grupo de correligionarios de la provincia de Buenos Aires son los principales objetores de esa idea, quienes sostienen que el partido debe tener candidatos para encabezar las listas en todas las instancias -presidente, gobernador, legisladores e intendentes-. “No podemos ser más convidados de piedra del PRO”, reprochó en diálogo con Infobae un dirigente nacional de peso en el partido centenario.

Mario Negri dará el presente en el cónclave del radicalismo en Mar del Plata

Ante la consulta de este medio, desde la organización de la reunión negaron que la convocatoria fuera para hablar de candidaturas. “Es para coordinar la estrategia parlamentaria de este año”, deslizaron. Sin embargo, dejaron la puerta abierta para que “puedan surgir otros temas”. En un momento de “sensibilidad” en el partido, la discusión electoral no tardará mucho en aflorar entre los correligionarios que asistan esta tarde. Luego, no está previsto en principio que redacten un comunicado al finalizar la reunión.

En este contexto caldeado tendrá lugar la reunión de esta tarde. Se espera que sea un encuentro ampliado, no sólo para autoridades. Morales busca una foto de unidad para fortalecer su autoridad como presidente del partido y como presidenciable. No obstante, son varios los dirigentes de peso que estarán ausentes.

Facundo Manes, el otro candidato a presidente de la UCR, confirmó que no estará esta tarde en Mar del Plata. Fue invitado por Morales y le dijo que su decisión era no asistir. El neurólogo y el gobernador no se ponen de acuerdo sobre las candidaturas.

El jujeño insiste en la idea de dirimir a los postulantes boina blanca en una interna partidaria, mientras que el médico rechaza esa posibilidad. Otro punto que los distancia es el diálogo con el PRO. De hecho, cuando Manes cruzó a Mauricio Macri en un canal de televisión, Morales se diferenció por las redes sociales y a través de un comunicado del Comité Nacional -que impulsó él mismo-.

Facundo Manes será uno de los grandes ausentes

En tanto, también hay “alerta” en un sector del partido porque ven que la candidatura de Manes “no tiene la potencia que tuvo el año pasado en la provincia de Buenos Aires”. Si bien el médico tiene buena imagen en los sondeos, entre los dirigentes de la UCR circulan sondeos en los que el diputado nacional “no crece desde hace varias semanas”. Manes relativiza las encuestas y se enfoca en sus recorridas de campaña por el país, que retomarán la semana que viene.

Otros de los ausentes de peso serán el senador nacional Alfredo Cornejo. Se trata de un dirigente que también tiene una relación fría con Morales y con Lousteau. El mendocino tampoco está de acuerdo con la idea de hacer internas partidarias. En relación con el vínculo con el PRO, Cornejo mantiene una cercanía con Patricia Bullrich y el ala dura del partido amarillo. Incluso, hay operadores bullrichistas que ya lo nombran como el compañero de fórmula de la ex ministra de Seguridad. Sin embargo, en el entorno de Cornejo son cautos y se desmarcan de esa idea.

En cuanto a los gobernadores radicales, el mendocino Rodolfo Suárez tampoco estará presente esta tarde. En cuanto a Gustavo Valdés, mandatario de Corrientes, se especulaba hasta último momento con su presencia. Sin embargo, cerca de su equipo le deslizaron a Infobae que no asistirá. El correntino tampoco ve con buenos ojos la posibilidad de hacer internas partidarias.

En tanto, se espera que asistan legisladores nacionales como Martín Tetaz, Emiliano Yacobitti, Mario Negri; también la presencia de legisladores provinciales e intendentes, como Miguel Fernández, que preside el Foro de Intendentes bonaerenses. También está prevista la presencia de autoridades partidarias de todo el país.

