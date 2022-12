Tras la condena en la causa Vialidad, José López fue visto en una peregrinación en Río Gallegos

José López recorrió los 30 kilómetros del camino

A tan solo días de haber sido condenado por defraudación al Estado en la causa Vialidad, la misma que responsabilizó a Cristina Kirchner, el ex secretario de Obras Públicas, José López, fue visto en la peregrinación hacia la Virgen de Güer Aike, en Río Gallegos.

Vistiendo una chomba y una campera azul, con auriculares, pantalón y zapatillas deportivas, López recorrió los 30 kilómetros del clásico camino a la vera de la ruta nacional 3. De esta manera, sin la compañía de nadie más, el ‘hombre de los bolsos con dólares’ llegó y rezó ante la imagen de la virgen.

Animado y con buen temple, el ex funcionario kirchnerista reconoció que se encuentra bien de salud y que por el momento se radicará en Río Gallegos, ciudad donde conoció a Néstor y Cristina Kirchner, según informó Cadena 3. Sus palabras se pronuncian a meses de que estuviera un par de días internado tras sufrir un ACV leve en abril.

José López caminando a la vera de la ruta nacional 3

López busca la manera de alivianar su situación y ‘digerir’ la condena que recibió en la causa Vialidad que lo sentencia a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

En ese mismo fallo se condenó, también, a la actual vicepresidenta, Lázaro Báez y Nelson Periotti, ex titular de Dirección Nacional de Vialidad.

De esta manera, López enfrenta una nueva condena a poco más de un año de haber conseguido la libertad por el episodio con los bolsos con 9 millones de dólares. El 5 de noviembre de 2021, el ex funcionario obtuvo la libertad condicional luego de que tres amigos se presentaran y fueran aceptados como fiadores de una fianza que alcanzaba los 14 millones y medio de pesos, cifra a la que se llegó tras una puja de medio año y tras un monto inicial de 85 millones de pesos.

López entrando los bolsos al convento de General Rodríguez

De igual modo, al ex funcionario no se le había impuesto una ‘fianza’, es decir una caución real, sino que los jueces del Tribunal Oral Federal 1, José Michilini y Ricardo Basílico, fijaron lo que se llama una “caución personal”. En este caso un fiador se compromete a pagar el monto fijado si el imputado se escapa. Así fue como los tres amigos pusieron una casa y unos vehículos a disposición de la Justicia. No obstante, esos bienes no quedan embargados y sólo se ejecutan si el condenado se evade, explicaron a Infobae fuentes del caso

López fue sentenciado a siete años y medio de cárcel y ya estaba en condiciones de acceder a la condicional por haber cumplido las dos terceras partes de su condena, que vencerá 14 de diciembre del 2023.

Así el ex funcionario kirchnerista puso punto final a la causa en la que fue condenado por enriquecimiento ilícito tras haber sido encontrado, en la madrugada del 16 de junio de 2016, en un convento mientras intentaba esconder bolsos con nueve millones de dólares, seis relojes de alta gama y además un fúsil.

Todo quedó grabado en un video, el cual se convirtió en información clave para la investigación, donde mostraba a López en la puerta del Monasterio Nuestra Señora de Fátima, ubicado en General Rodríguez. Tiempo después también se convirtió en ‘arrepentido’ en la causa de los cuadernos. Desde entonces comenzó a vivir con custodia.

En paralelo, López también es juzgado por direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, donde la vicepresidenta está en el banquillo; está procesado en la causa “Sueños Compartidos” e investigado en la causa del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, por las coimas de Odebrecht.

