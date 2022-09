El Gobierno les dará a los empleados estatales un bono de 30 mil pesos a fin de año

ATE y UPCN tendrán un bono de 30 mil pesos a fin de año

El titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Nacional), Rodolfo Aguiar, reveló hoy oficialmente que terminaron las negociaciones paritarias con el Gobierno y que se les entregará un bono de 30 mil pesos a los empleados públicos de la órbita de la Nación antes de fin de año. También informó que obtuvieron el “pase a planta” para 11 mil trabajadores. Y el Gobierno confirmó el cierre de la paritaria y la entrega de una suma fija no remunerativa, pero aclaró que no habrá nuevas contrataciones, sino una continuidad de la regularización del empleo público en el marco de la Ley de Empleo Público, según la cual se concursan los cargos de los agentes de más de 5 años de antigüedad.

“En realidad, no es un pase a planta. Hay 11 mil cargos para concursar, de profesionales que tienen tiene entre 5 y 30 años de antigüedad de trabajo en el Estado. El proceso se inicia a fines de este año, y continuará todo el año que viene”, explicaron desde la administración de Alberto Fernández.

En varias jurisdicciones, como la Capital y algunas provincias, no se exigen los concursos, y el proceso de contratación es a través del pase a planta. Pero en el caso de la Nación, la ley de empleo público establece que para el pase a planta se debe atravesar un proceso de concursos. En este caso, el Gobierno está concursando cargos que ya están ocupados en la práctica. Por el momento están pasando a los profesionales, luego avanzarán con los no profesionales.

“Esta es una deuda histórica que tiene el Estado con los trabajadores y es la ley, y hay que cumplirla”, dijo un alto funcionario.

El secretario adjunto de ATE nacional, Rodolfo Aguiar

En el Gobierno no quieren incumplir con los compromisos con el FMI, entre los cuales se encuentra la disminución del gasto público. En ese marco, la incorporación de miles de empleados nuevos sería contradictoria con los planes de Sergio Massa. Pero los concursos están previstos por ley, y se trata de trabajadores que ya forman parte del Estado, aclararon fuentes oficiales.

Este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) empezará a publicar el informe mensual “Dotación de Personal de la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades”. El relevamiento, que busca dar un seguimiento a las contrataciones en el sector público en el marco del congelamiento de contrataciones, fue una de las primeras medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, al asumir en el Palacio de Hacienda.

“Tal como me comprometí hace 59 días cuando asumimos en Economía, a partir del día de hoy a las 16 hs, en la página del Indec podrán ver la información de Empleo Público de la administración central y de las empresas descentralizadas”, dijo Massa en su cuenta de Twitter. “Este informe de acceso público se actualizará mes a mes con las presentaciones de las declaraciones juradas y permitirá controlar que nadie viole el compromiso de no aumentar el personal de la administración pública nacional y sus empresas, salvo cuestiones operativas explicadas”, agregó.

Según la paritaria de estatales, la cuota que estaba prevista para enero de 2023, del 10%, se adelantará a noviembre de 2022. Mientras que la cuota de marzo de 2023, por el mismo monto, se adelantará a enero. Y habrá una “suma fija no remunerativa y no bonificable, por única vez, de 30 mil pesos, que será entregada en diciembre de 2022″. Además, quedaron en que haya una revisión, en enero, del acuerdo paritario. La Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn), que conduce Andrés Rodríguez, reveló los mismos datos, que fueron convalidados por el Estado ante una consulta de este medio.

Aguiar dijo que aceptaron la oferta, que fue negociada en el marco de un paro y una movilización de ATE Capital, de Daniel Catalano, pero la consideraron insuficiente, “ya que contempló sólo parte nuestras demandas”, según dijo. Y cuestionó al Gobierno, en particular, al ministerio de Economía, que hoy anunció medidas más fuertes para evitar que haya más contrataciones en el Estado. “Es evidente que enfrentamos un proceso de ajuste en el Estado y que el Gobierno ya no lo puede disimular. A pesar del anticipo de tramos y el refuerzo antiinflacionario, no hay garantías de que los salarios en el sector público no pierdan con la inflación”, sostuvo. La inflación, para este año, se proyecta en torno al 100 por ciento, y se vienen marcadas subas de precios, con aumentos programados en combustibles.

