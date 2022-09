A nueve días del ataque a Cristina Kirchner, cuáles son las claves de la investigación

Brenda Uliarte al momento de ser detenida

El intento de homicidio a la vicepresidenta Cristina Kirchner cumple nueve días y también la investigación judicial a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y del fiscal Carlos Rívolo. El expediente tiene dos detenidos y varias hipótesis sobre la mesa: la principal es si más personas actuaron con Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte y si hubo alguien por arriba de ellos que planificó el hecho.

En esa línea hay dos aspectos centrales: los celulares y las cámaras de seguridad. Respecto de los teléfonos, la justicia tiene los aparatos de “la banda del copito” -los amigos de los dos detenidos-, de la ex pareja de ella y de otras personas. Y sobre las cámaras, se trata de las imágenes públicas y privadas. Con esas imágenes se determinó que Uliarte estuvo el día del ataque con Sabag Montiel.

Todo eso está bajo análisis y habrá un entrecruzamiento de todos los datos para determinar si más personas participaron del hecho. “Hay sospechas de un tercero”, le dijo a Infobae una fuente judicial. Este medio también pudo saber que en la causa se trabajaba en una serie de medidas de prueba nuevas.

El video del intento de asesinato contra la Vicepresidenta

El estudio de esos teléfonos continúa y esta semana los investigadores se encontraron con un dato llamativo. El celular de Uliarte tenía una carpeta segura, que es una manera de proteger los archivos del teléfonos para que otros no accedan a ellos. Pero no es algo que usen habitualmente los usuarios de dispositivos. Los datos en este tipo de carpetas no se pueden transferir a través de métodos como un USB o WiFi. Por qué Brenda tendría una carpeta segura y qué hay ahí guardado es una de las respuestas que buscan contestarse por estas horas los investigadores. De su celular se descargaron 120 gigas de información.

Leonardo Uliarte, el papá de Brenda, estuvo el viernes en los tribunales de Comodoro Py. Se reunió con Gustavo Kollman, el defensor oficial que representa a la joven de 23 años, para interiorizarse de la causa. La defensa pidió un informe socio ambiental.

Hay otro dato de los últimos días que a los investigadores le llamó la atención y sobre el que pusieron la lupa. El 1 de septiembre, horas antes de llegar a la casa de Cristina Kirchner, Sabag Montiel y Uliarte estuvieron en un local de comidas rápidas de Quilmes. Allí quedaron registrados en las cámaras de seguridad y se ve como una señora tira un papel al piso, Uliarte lo pisa, lo toma y se lo da a Sabag Montiel que lo lee y luego lo tira en un tacho de basura.

¿Quién es esa mujer y que decía ese papel? Las fuerzas de seguridad están trabajando en esas preguntas porque se trata de algo sospechoso y que puede reforzar la hipótesis de que el grupo del copito podría estar digitado por alguien más.

Sabag Montiel y el carrito de copos la noche de las vallas en la casa de Cristina Kirchner

Para los investigadores no hay dudas que Sabag Montiel y Uliarte hicieron inteligencia previa en la casa de Cristina Kirchner. Se conoció que el sábado 27 de agosto, a la noche, cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llegó a Recoleta para sumarse a una manifestación en apoyo a Cristina Kirchner, allí estaba Sabag Montiel con su carro de copos de nieve. El dato surge de un video difundido por el canal C5N y que será entregado a la causa judicial.

No es la primera vez que el acusado estuvo en las inmediaciones del edificio de Cristina Kichner. Al día siguiente, 28 de agosto, también fue tomado por cámaras. Allí se lo ve observando desde una pared como Cristina Kirchner saludaba a los militantes. “No hay duda de que eso es conocer el terreno, hacer inteligencia”, resaltó una fuente.

Otras imágenes bajo investigación son aquellas en las que se ve al carro de copos de nieve varios días de los 11 que duró la vigilia en la casa de la Vicepresidenta. Allí no se ve quien está con el carro y se busca determinar si pudo ser alguno de los amigos de la pareja que declararon en la causa judicial como testigos. Ellos entregaron sus teléfonos para ser analizados.

