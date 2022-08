Juan Grabois se aleja del Frente de Todos y coincide en la calle con los piqueteros de izquierda

Juan Grabois

Juan Grabois, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y del Frente Patria Grande, quien hasta ahora acompañó al gobierno de Alberto Fernández (aunque con disidencia) empezó a tomar distancia clara de ese espacio político. Ya había dado muestras de su acercamiento con los reclamos y medidas impulsadas por la Unidad Piquetera que, por estas horas, analiza si el 10 o el 11 de agosto acampa frente al ministerio de Desarrollo Social o corta los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. El dirigente social ya se había dirigido al Presidente con frases vehementes: “ ¿Para qué te pusimos ahí? Para qué que haya menos pobreza, no para que haya más. ¡Es matemática, hermano! ”

Apenas se conoció la información que Sergio Massa sería nombrado como ministro de Economía en lugar de Silvina Batakis, el dirigente social, que suele coincidir con los lineamientos políticos del Instituto Patria, reclamó que se implemente el Salario Básico Universal.

“Igual que a Batakis y Guzmán, le exigimos a Massa medidas urgentes para frenar la pobreza y la indigencia: Salario Básico Universal para informales y aumento general de sueldos y jubilaciones. Seguimos luchando porque si no cinco vivos se la van a seguir llevando. No aflojamos”, advirtió. Como hasta ahora no hubo anuncios en ese sentido, sus diputados ya encendieron la alarma y amenazan con una ruptura con el Gobierno.

Los gestos que indican una ruptura de Grabois con el Gobierno son cada vez más marcados. En las últimas horas, el Frente Patria Grande, el espacio político que lidera el abogado y referente social, emitió un duro comunicado en el que amenazan con romper el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados ante la percepción de que las medidas económicas no defienden “los intereses populares”.

“Aunque hubo tibias referencias a los jubilados y los asalariados del sector privado, no hubo el más mínimo anuncio para los sectores sociales más postergados”, sostiene el comunicado firmado por los tes diputados nacionales del Frente Patria Grande, Natalia Zaracho, Itai Hagman y Federico Fagioli; la diputada de la provincia de Buenos Aires, Lucia Klug, y la legisladora porteña Ofelia Fernández.

Los diputados del Frente Patria Grande impulsan el proyecto de ley por el Salario Básico Universal. El gobierno decidió que no avance

El alejamiento de Grabois con el Frente de Todos parece no tener retorno, máxime desde que la portavoz, Gabriela Cerruti, clausuró la posibilidad que el presidente Alberto Fernández impulse el Salario Básico Universal.

Si bien el MTE celebró la derrota del macrismo en las elecciones en las que fue electo el actual jefe de Estado, nunca se pronunció parte del Frente de Todos, como si lo hizo el Movimiento Evita, que tiene como referentes a dos funcionarios nacionales, Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro; y Somos Barrios de Pie, que coordina Daniel Menéndez, también funcionario.

El Movimiento de Trabajadores Excluidos sí es parte activa de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), integrada por la mayoría de las organizaciones sociales oficialistas. Desde ese espacio, considerado como el sindicato de la economía popular, Grabois marchará el 7 de agosto, junto al resto de la UTEP, desde la iglesia de San Cayetano (a las 8 de la mañana) al centro porteño bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo” y que espera concentrar a medio millón de personas.

La carta que la Unidad Piquetera presento en el ministerio de Economía. Reclaman una reunión y medidas "urgentes" para los sectores más desprotegidos

Si bien desde el Movimiento Evita se trasmite que la marcha es en apoyo al gobierno de Fernández, buena parte de los espacios que alberga la UTEP, se muestran muy críticos ante la situación económica y social que atraviesa el país y la falta de leyes destinadas a la economía popular que impulsan tanto los diputados del Frente Patria Grande como Juan Carlos Alderete, el referente de la Corriente Clasista y Combativa que integra el bloque del Frente de Todos.

Su secretario general, Esteba “Gringo” Castro, y dirigente del Evita, marchó, hace tres semana, junto a Grabois al Puente Pueyrredón. Ese día, el líder del MTE no tuvo contemplaciones hacia el Jefe de Estado: “Si no te gusta el salario universal, salí e inventa otra cosa. No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados, vení y cálmanos a nosotros porque hay algunos acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre para que no haya hambre en la Argentina”. Antes le habló directamente al Presidente: “¿Para qué te pusimos ahí? Para qué que haya menos pobreza, no para que haya más. ¡Es matemática, hermano!”, afirmó Grabois.

El domingo, día de San Cayetano, Grabois y otros dirigentes de la UTEP, como su secretaria adjunta, Dina Sánchez, recordarán, en sus discursos, que la ley de “Tierra, Techo y Trabajo”, presentada en el Congreso por los diputados del Frente Patria Grande y Alderete, incluye el Salario Básico Universal.

Desde las 8 de la mañana el domingo 7 de agosto los movimientos sociales nucleados en la UTEP marcharán de la iglesia de San Cayetano al centro poryeño. Le recaman al gobierno "Tierra, Techo y Trabajo" y el Salario Básico Universal (@MovEvitaMns)

“Este 7 de agosto volvemos a las calles para plantear la necesidad urgente de que haya respuesta a los sectores populares. Venimos de seis años de pérdida de poder adquisitivo y estamos viviendo un escenario cada vez más duro en la clase trabajadora. Es urgente que haya respuestas a la agenda de tierra techo y trabajo y políticas para la economía popular organizada, pero fundamentalmente exigimos una respuesta para los más desprotegidos. Es necesario avanzar con la Ley Integral de Tierra Techo y Trabajo y con el Salario Básico Universal”, le dijo Sánchez a Infobae. La militante feminista, además, es referente del Frente Popular Darío Santillán.

Si bien aún no está decidido, la semana próxima el MTE y Grabois, podrían coincidir en la calle con la Unidad Piquetera , que hoy se manifestaron frente al ministerio de Economía. A través de una carta, le solicitaron una audiencia a Massa.

En el texto, similar al enviado a Batakis, sostiene en uno de sus párrafos: “Le solicitamos a usted en forma urgente, dado el carácter de la emergencia alimentaria, una reunión para llevarle nuestros reclamos de actualización de ingresos de los programas sociales y de las personas en estado de vulnerabilidad, agravada por el incremento del proceso inflacionario que está destruyendo el poder adquisitivo de los trabajadores con ingresos fijos. Solicitamos el incremento del salario mínimo vital y móvil que alcance la Canasta Básica, y un bono de emergencia de $ 20.000 que cubra al menos en parte la pérdida de ingresos”.

Juan Grabois se acercó para apoyar el acampe piquetero encabezado por Eduardo Belliboni a fines de marzo sobre la Avenida 9 de Julio

En las próximas horas o días, la Unidad Piquetera, entre los que destacan Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, y Silvia Saravia de Barrios de Pie-Libres del Sur, resolverá la fecha en que volverán a marchar por la “universalización” de programas como el Potenciar Trabajo, entre otras exigencias. Resta saber si será el miércoles 10 o el jueves 11 de agosto y la metodología. El Polo Obrero, según explicó Belliboni a este medio, llevará como propuesta a la asamblea el corte de los accesos de ingreso a la Ciudad de Buenos Aires o un acampe sobre la Avenida 9 de Julio.

El último acampe, por 48 horas fue el 31 de marzo. Ese día, Grabois se sacó una foto junto a Belliboni y expresó su “solidaridad” con los reclamos y la lucha de la Unidad Piquetera. A partir de ahí, el dirigente social comenzó a distanciarse del Frente de Todos y a expresar sus serias diferencias con las medidas económicas y sociales que han tomados los tres ministros de Economía que estuvieron al frente del Palacio de Hacienda en menos de un mes : Guzmán, Batakis y ahora Massa.

