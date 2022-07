Violenta protesta de sindicalistas en Lanús: ingresaron por la fuerza a la municipalidad

Una movilización de trabajadores municipales en Lanús terminó con incidentes y manifestantes ingresando por la fuerza al edificio municipal. Ocurrió este viernes en horas del mediodía, cuando una marcha de trabajadores enrolados en el Sindicato de Trabajadores de Lanús (STML) reclamaban por la reapertura de paritarias. La protesta contó con la adhesión de ATE, quienes -según fuentes del municipio- fueron los responsables de los daños a la municipalidad.

En Lanús hay dos gremios que representan a trabajadores municipales y con los cuales el gobierno local, a cargo de Néstor Grindetti (PRO), lleva adelante las negociaciones salariales para el sector. Además del STML, también está el Sindicato de Empleados Municipales de Lanús (SEMLA). Según el municipio, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) no es un representante válido en las negociaciones con empleados municipales. De hecho, las paritarias las discuten con los otros dos gremios

Producto de la inflación y de la crisis económica, desde hace algunas semanas que el Sindicato de Trabajadores Municipales, que conduce Miguel Pedelhez, viene reclamando una reapertura de paritarias a la administración de Grindetti. El lunes y martes de la semana pasada (17 y 18 de julio) realizaron un paro por 48 horas. Durante esa medida de fuerza fue que se acordó una movilización al municipio para este viernes. De la marcha de hoy no participó el Sindicato de Empleados Municipales de Lanús, aunque en respaldo a la medida del gremio que sí convocó a la movilización ATE terminó adhiriéndose.

La movilización corría por canales normales hasta que un sector de la Asociación Trabajadores del Estado se acercó a una reja contigua al acceso principal. Allí fue cuando empezaron los forcejeos y una vez derribada la entrada l os manifestantes hicieron su ingreso hasta el hall del edificio . En el medio hubo rotura de vidrios. Grindetti no estaba en la municipalidad, ya que se encontraba de recorrida política en Tandil.

Incidentes en Lanús

El jefe comunal caracterizó a quienes protagonizaron los incidentes como “un grupo de inadaptados que el único propósito que tienen no es discutir paritarias sino romper todo y joderle la vida a los demás. Una metodología violenta y vetusta”.

“A mí no me van a mover un centímetro de esta manera. Podemos dialogar todo lo que haga falta, pero no se olviden que estoy acá para que los vecinos de Lanús reciban un servicio acorde al que merecen. A mi no me van a llevar a las patadas”, fustigó el jefe comunal desde sus redes sociales.

El STML reclamaba una paritaria que oscile el 60%. El acuerdo que habían cerrado con el municipio fue de un aumento del 56% para todo el 2022. En el municipio explicaron a Infobae que algunas medidas se fueron tomando “para recomponer los salarios de la planta municipal”. Para este mes y el que viene se adelantaron las cuotas con aumentos del 8% a cobrar a principios de septiembre y 12% a cobrar a principios de octubre.

Para el municipio también hay detrás una intencionalidad política de parte de ATE y destacan que durante los incidentes quienes estaban al frente de los mismo tenían pecheras que los identificaban con otros municipios del sur del Gran Buenos Aires como Quilmes, Avellaneda o Lomas de Zamora.

Manifestantes de ATE

“Con violencia no se logra nada. Esta mañana un grupo de personas identificadas con el sindicato ATE de Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora y Lanús rompieron el Palacio Municipal con la excusa de “discutir paritarias”. Lo único que hicieron fue joderle la vida a los vecinos”, criticó por su parte el Jefe de Gabinete de Lanús, Diego Kravetz. Además sostuvo: “queremos avisarle al gremio que los trabajadores del municipio no se sienten representados ni identificados con estas prácticas. Nadie nos va a imponer un reclamo de forma violenta. Cuidamos y defendemos los intereses y las necesidades de los lanusenses, no de los patoteros”. Kravetz será, posiblemente, el candidato a intendente de Lanús por el oficialismo en las elecciones de 2023.

