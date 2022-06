Tenso cruce en el debate por la Boleta Única Papel: un diputado kirchnerista llamó “imbéciles” a Mauricio Macri y a Fernando Iglesias

Tenso cruce en el debate por la Boleta Única Papel: un diputado oficialista llamó “imbécil” a Fernando Iglesias

Un momento de tensión se registró esta tarde en el Congreso de la Nación, cuando un diputado que responde a Cristina Kirchner llamó “imbécil” a Fernando Iglesias (PRO) durante el debate en el que la oposición busca lograr la media sanción para el proyecto por la Boleta Única Papel. El legislador del Frente de Todos también apuntó con los mismos términos contra el ex Presidente de la Nación Mauricio Macri.

Pasadas las 19 de este martes y cuando el debate sobre tablas llevaba alrededor de cinco horas, el chaqueño Aldo Leiva realizó su intervención tras las palabras del opositor Fernando Carbajal (UCR). Entonces, apuntó con tono irónico y a modo de introducción: “Sería bueno que venga (Mauricio) Macri con el mejor equipo de los últimos 50 años y nos explique dónde están los USD 45.000 millones de deuda que nos dejaron”.

En ese momento se escucharon gritos desde el sector en el que se encuentra Fernando Iglesias (PRO), a lo que Leiva intentó pasar por alto en un principio pero luego terminó respondiendo. “Siguiendo con el tema que nos ocupa señor Presidente, me voy a hacer eco también de lo que dijo el jefe político del hombre que no nos deja hablar nunca, cuando nos dice que la gente no es pelotuda y tiene razón ”, comentó el legislador del Frente de Todos apuntando contra Iglesias y el referente de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri.

Leiva apunta a Igelasias en el momento de llamarlo "imbécil"

A continuación, dijo: “Así como la gente también tiene razón cuando dice que Macri es un imbécil como este que no nos deja hablar (en alusión a Iglesias, a quien también señaló con el dedo índice). ¡Eso dice la gente de Macri y de este personaje que todas las veces lo único que hace es interrumpir, interrumpir e interrumpir! ”

En ese momento, Omar de Marchi (PRO) —quien preside la sesión debido a la ausencia de Sergio Massa— intervino para calmar las aguas. “Le pido por favor al diputado que no hagamos alusiones personales”, señaló. “No hay problema presidente, pero ponga orden usted”, demandó el legislador oficialista.

Minutos después, en el final del discurso, Leiva fue aplaudido por el resto de los diputados oficialistas y también recibió los aplausos irónicos de Iglesias.

Vale recordar que hoy en la Cámara de Diputados una coalición de bloques opositores logró hoy alcanzar el quorum necesario con 129 votos -el mínimo- para dar inicio al debate por la Boleta Única de Papel en la Cámara de Diputados.

El Frente de Todos rechaza la iniciativa pero, si no ocurre ningún imprevisto durante la sesión, la oposición podrá darle media sanción al proyecto. En total tienen ahora 131 votos, porque la diputada libertaria Victoria Villarruel llegó más tarde y el neuquino Rolando Figueroa no dio quorum pero luego adelantó que votará a favor.

En abril y en la jornada por el 40° aniversario de la guerra en las Islas Malvinas se reavivó la interna del Frente de Todos, cuando Leiva llamó “presidenta” a Cristina Kirchner durante el acto oficial que se celebró en el Palacio Legislativo por la fecha conmemorativa. Después, su compañera de banca, Fernanda Vallejos, lo respaldó en las redes sociales.

El diputado nacional Aldo Leiva llamó "presidenta" a Cristina Kirchner en el acto por las Islas Malvinas

“Yo le voy a decir Presidenta y no del Senado. Para mí, es mi Presidenta”, señaló el legislador y veterano del conflicto bélico en el Atlántico Sur , mientras dirigía sus palabras a Cristina Kirchner, quien encabezó la actividad junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

SEGUIR LEYENDO