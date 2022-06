Tras las críticas a Macri, Felipe Miguel le respondió al Presidente: “Es un gobierno que no tiene un rumbo”

Felipe Miguel cuestionó a Alberto Fernández tras acusar de "ladrón de guante blanco" a Macri

A poco de que el presidente Alberto Fernández criticara la gestión de Mauricio Macri al tildarlo de “ladrón de guante blanco”, el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel eligió responder cuestionando la falta de planificación por parte del Gobierno Nacional y consideró que se encuentran “sin rumbo”.

El presidente de la Nación había vociferado en un acto en la provincia de Buenos Aires junto al gobernador Axel Kicillof y el presidente de la Cämara de Diputados Sergio Massa, que espera que un juez “llame a esos ladrones de guante blanco y les pida explicaciones por la deuda que tomaron en nombre de la Argentina, para que expliquen los parques eólicos, la estafa al Correo, con los peajes”. Sus declaraciones hicieron que líderes opositores se manifestaran de inmediato y en ese marco, Felipe Miguel se sumó al marcar falencias de un Gobierno Nacional “a la deriva”.

“Es un gobierno y un presidente que no tienen un rumbo, no saben a dónde van ni cómo resolver los problemas”, cuestionó el Jefe de Gabinete porteño. Al respecto, detalló que los dirigentes actuales aún no saben cómo resolver problemáticas como la inflación, falta de empleo y política social. A su vez, consideró que “no tienen una política coherente y sostenida en términos de relaciones exteriores con el mundo”.

El funcionario puso como ejemplo el desempeño en materia de política internacional del Poder Ejecutivo Nacional. Felipe Miguel cuestionó que “siguen aliándose con países no democráticos, con países que invaden a otros. Es la confusión generalizada que acompaña a este gobierno de Alberto Fernández”. En base a dicha postura, planteó que es uno de los motivos por lo que suele atacar a la Ciudad de Buenos Aires. “Por un lado porque es un electorado que no le es afín a todo ese espacio y este es una actitud del kirchnerismo permanente”, indicó en declaraciones en A24.

Para el Jefe de Gabinete porteño, la gestión de la Ciudad "expone" las falencias del Gobierno Nacional

En medio de las fuertes disputas internas que expone el Gobierno Nacional, el presidente Alberto Fernández despliega por estos días actividades en conjunto con otros líderes del Frente de Todos como un intento de unificar criterios y mostrar cohesión. Desde la vereda del frente, Felipe Miguel, remarcó que Juntos por el Cambio trabaja en una propuesta concreta para el país, y enfatizó que dicho proceso requiere de una discusión permanente.

Sin embargo, resaltó que “el problema es que esas diferencias estén en el gobierno nacional, que deberían tener en claro el plan, un norte, una estrategia y el problema es que no tienen brújula, por lo que estamos a la deriva”. Por otra parte, planteó que las gestiones que se realizan en la Ciudad de Buenos Aires suelen ser cuestionadas desde el Frente de Todos porque de algún modo “exponen su incompetencia para resolver los problemas”.

A modo de ejemplo, indicó que el 75% de la Ciudad posee videovigilancia. Con dicho servicio se logró que “los delitos estén en su tasa más baja de los últimos 27 años que es cuando se tienen estadísticas confiables. Eso los expone”, planteó. Por tal motivo, remarcó que las críticas suelen ser contra de Mauricio Macri porque “no puede resolver ninguno de los problemas que son su responsabilidad”.

Por último, Felipe Miguel cuestionó cómo la gestión nacional impulsa acciones que tienden a aumentar impuestos. Al respecto, indicó que más allá de los imponer diversos impuestos, lo “peor” es que se está descuidando su inversión dado que “no están haciendo nada que le devuelva a los ciudadanos”, expresó. A su vez, remarcó la necesidad de un mayor esfuerzo y compromiso en la educación, en especial por la falta de clases. Para diferenciarse, sostuvo que en la Ciudad de Buenos Aires “respetamos los 180 días obligatorios y ahora pasamos a 192. Pero además le metemos capacitación para los desafíos que van a tener los chicos en el futuro porque sino tampoco van a tener trabajo”.

