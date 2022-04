Genocidio armenio: políticos y empresarios argentinos viajaron a Ereván para homenajear a las víctimas

La delegación argentina que participó de los actos de conmemoración del genocidio armenio. De izq a der: Laura Eliff, Marcelo Lew, Carlos Maslatón, Marta Ramírez, Mariana Santambroggio, Juan Pablo Gechidjian, Osvaldo Fernández Poblet, Miguel Ferreyra y Mariano Caucino, en la Cancillería armenia, en Ereván

El 107 aniversario del comienzo de la perpetración del Genocidio Armenio -el 24 de abril de 1915- fue el motivo del viaje de un grupo de argentinos a Ereván, la capital de Armenia, para rendir homenaje a sus víctimas.

Con ese fin, se trasladaron hasta esa ciudad Juan Pablo Gechidjian, ex director de Corporación América en Armenia, el arquitecto Marcelo Lew, el ex diputado porteño y analista financiero Carlos Maslatón y los dirigentes de UPAU (Unión para la Apertura Universitaria) Laura Eliff, Miguel Ferreyra, Marta Ramírez, Osvaldo Fernández Poblet y Mariana Santambroggio, y el ex embajador Mariano Caucino, representante ante Israel y Costa Rica durante el gobierno de Mauricio Macri.

A su llegada a Ereván el día 21 de abril, la delegación fue recibida por el vicecanciller, Paruyr Hovhannyan, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. En la reunión se analizó el posible impacto local de los acontecimientos mundiales.

Más tarde, los políticos y empresarios argentinos mantuvieron una audiencia en el Palacio de Gobierno con Artashes Tumanyan, asesor del primer ministro Nicol Pashinyan. El funcionario se refirió a las excelentes relaciones que históricamente han existido entre Argentina y Armenia. En ese marco, Pashinyan destacó especialmente la gran importancia de las inversiones realizadas por el empresario argentino Eduardo Eurnekian quien oportunamente fuera distinguido con la Orden de Héroe Nacional de Armenia.

En su visita al Parlamento, los argentinos participaron de una reunión con los diputados Arusyak Julhakyan, Vladomir Vardayan y Narek Babayan, integrantes del grupo de amistad con la Argentina con quienes analizaron el estado de las relaciones bilaterales y las dificultades geopolíticas que enfrenta Armenia en el presente. También se habló de la posibilidad de expandir la cooperación entre ambas naciones.

La delegación argentina visitó el Memorial de Homenaje a las Víctimas del Genocidio armenio. De izq a der: Laura Eliff, Carlos Maslatón, Mariano Caucino, Marcelo Lew, Juan Pablo Gechidjian, Marta Ramírez, Miguel Ferreyra, Mariana Santambroggio y Osvaldo Fernández Poblet

Este domingo 24 de abril, la delegación argentina participó de la ceremonia central de homenaje a las víctimas del genocidio perpetrado en 1915 por el entonces Imperio Otomano contra la población armenia. Una tragedia en la que se estima que al menos un millón y medio de armenios fueron masacrados. Mientras que otra buena parte de la población fue forzada al exilio.

Este año se cumple el 107 aniversario de la deportación de los intelectuales armenios de Constantinopla, la actual Estambul, hecho que marca el momento de inicio del Genocidio.

Durante los actos oficiales la delegación mantuvo un encuentro con el embajador argentino en Armenia, Mariano Vergara, a cargo de la representación diplomática desde el año 2020.

Como lo señaló Baruj Tenembaum, cofundador de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg, en una columna en Infobae, “el siglo pasado fue el escenario de dos de los capítulos más sangrientos de la historia de la humanidad: el Genocidio Armenio y el Holocausto judío”.

Pero, como también advierte Tenembaum en esa tribuna, “mientras que la Shoah es ampliamente reconocida a lo largo y ancho del planeta”, no sucede lo mismo con el Genocidio armenio que aún “busca su debido reconocimiento”.

Tanto Baruj Tenembaum, como Eduardo Eurnekian, presidente de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg, trabajan por mantener vivo el recuerdo de las víctimas de ambas tragedias y también de aquellos que en esos años de tanto sufrimiento y horror asistieron a los perseguidos y contribuyeron a salvar muchas vidas.

SEGUIR LEYENDO: