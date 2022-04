Vigilia Malvinera en Río Grande: una multitud se congregó frente al monumento a los héroes de Malvinas

Vigilia malvinera en Rio Grande #Informe

“De todos los años en los que he venido a la vigilia ésta es sin duda la convocatoria más importante que se ha realizado. Malvinas cierra grietas; ver aquí en mi ciudad a oficialistas y opositores cantando el Himno Nacional uno al lado del otro es algo que no creí ver jamás”, sostiene Víctor, un lugareño fiel asistente al tradicional evento malvinero.

(Fernando Morales)

Si bien la Vigilia Malvinera inició varios años atrás por impulso de la asociación local de Veteranos, en el presente es algo netamente institucional a nivel provincial. No sólo el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, se dio cita en el lugar, sino que además lo hicieron ministros del PEN, como Jorge Taiana, Carla Vizzoti, Daniel Filmus y el legislador Leandro Santoro.

Fueron de la partida también el dirigente opositor Rogelio Frigerio y el gobernador de Jujuy Gerardo Morales como así también el secretario de Malvinas de la Cancillería, Guillermo Carmona. El anfitrión de la velada, Martín Pérez, Intendente de Río Grande, aseguró que la jornada no tuvo precedentes en cuanto al nivel de convocatoria.

(Fernando Morales)

Infobae pudo saber que, cumpliendo expresas directivas del presidente Alberto Fernández, el Ministerio de Defensa dispuso una amplia movilización hacia el extremo sur del país. A bordo del avión que trasladó a la comitiva oficial y a un grupo de periodistas, se encontraban presentes el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, teniente general Martín Paleo, junto a los Jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza aérea, una importante cantidad de altos mandos castrenses y funcionarios de primera y segunda línea de Defensa y Cancillería.

“La pandemia nos privó de esta jornada de reencuentro y camaradería durante dos años, pero el 40° aniversario no podía pasar desapercibido, estamos grandes, la mayoría somos abuelos y muchos son ya los que han partido. Hoy sólo pretendemos que el país haga un alto y por un segundo recuerde a quienes no volvieron, a quienes ya no están”. Las palabras de Esteban, hijo de un veterano ausente por razones de salud, golpean fuerte cuando agrega que está filmando todo para que “el viejo” lo vea desde su lecho de enfermo.

(Fernando Morales)

Una jornada motivadora

Hace más de una semana que veteranos, con el apoyo incondicional de las unidades de la Infantería de Marina y Ejército desplegadas en el lugar, comenzaron a trabajar en la organización de la vigilia. Las actividades arrancaron con una misa de campaña, un desfile de antorchas y una recreación del desembarco en Malvinas que protagonizaron efectivos del batallón de la Infantería de Marina 5 (BIM5) con asiento en el lugar.

Posteriormente se llevó a cabo un pequeño recital que preludió al ulular de las sirenas que tronaron puntualmente a las 00:00 de este 02 de abril momento a partir del cual dio inicio el acto central.

(Fernando Morales)

El izado del enorme pabellón en el mástil central del monumento estuvo a cargo de las máximas autoridades nacionales y provinciales presentes y luego de entonarse las estrofas del Himno Nacional Argentino hizo uso de la palabra el VGM Raúl Villafañe, presidente del Centro de Veteranos de Rio Grande.

Reclamos y pendientes

En su discurso, Villafañe pasó revista a las asignaturas pendientes que a su juicio mantienen las autoridades con los veteranos de Malvinas, como el pago de 10 años de haberes retroactivos que ANSES les adeuda por una caprichosa interpretación de la ley de pensión de guerra y los incumplimientos por parte del PAMI con respecto al plan médico para el veterano y su grupo familiar, entre otros.

(Fernando Morales)

Pero además Villafañe manifestó su franca discrepancia con la propuesta oficial de nominar al premio Nobel de la Paz al teniente coronel de la Corona Británica Geoffrey Cardoso y al exsoldado argentino Julio Aro por su labor de coordinación de la identificación de las tumbas de los combatientes argentinos enterrados en el cementerio de Darwin. Para el referente de los veteranos, proponer para un premio de este tipo a un señor que desenterró cuerpos de un lugar para enterrarlos en otro no corresponde. Asimismo, y en concordancia con lo que sostiene buena parte de los combatientes en Malvinas, los caídos no eran NN sin identificar; “siempre se supo quiénes eran y dónde estaban”, señaló.

(Fernando Morales)

A nivel nacional, la jornada continuará con una gran variedad de actos cívico-militares que incluyen convocatorias en el Museo de Malvinas, CCK y Tecnópolis entre otros.

