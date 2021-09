¿Hay que cerrar los sobres?: la aclaración y las recomendaciones de las autoridades electorales para emitir el voto

La Argentina se encamina a un proceso electoral que estará marcado por la pandemia

Frente a la circulación de información falsa en redes sociales sobre los protocolos para celebrar de manera segura las elecciones elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en contexto de pandemia, el Gobierno y la Cámara Nacional Electoral (CNE) aclararon que los sobres que se introducen en las urnas el día de los comicios no deben estar necesariamente cerrados para que el voto sea considerado válido, y que puede utilizarse pegamento para sellarlos.

Para evitar los contagios de coronavirus, las autoridades diseñaron un protocolo contra el COVID-19 que indica que cada persona deberá guardar distancia social, utilizar tapabocas; que la fila para esperar turno se hará afuera si se supera el aforo en el interior; y que el DNI se apoyará en la mesa de votación en un lugar predeterminado sin que las autoridades lo toquen. Además, las nuevas reglas, excepcionales, establecen que cada persona deberá utilizar su propia lapicera, y que no tendrá que entrar en contacto con la urna a la hora de introducir el sobre.

Entre estas recomendaciones, se encuentra también la sugerencia de no cerrar la solapa del sobre con saliva, una técnica implementada usualmente por muchos votantes, y que no es considerada segura en el actual contexto de pandemia.

En los últimos días circularon por WhatsApp y otras redes sociales audios y videos con advertencias falsas sobre la posibilidad de que se impugne el voto de los sobres cerrados con pegamento, o de aquellos que no están cerrados. En esas piezas virales, creadas con motivaciones políticas, también se llama a los votantes a cerrar los sobres delante de las autoridades de mesa. Esta información es falsa, según aseguraron fuentes oficiales a Infobae.

Hoy, en un encuentro oficial, las autoridades nacionales y de la Justicia electoral aseguraron que los sobres pueden quedar “abiertos” y que aún así serán válidos y que el estado de apertura o cierre del sobre “no es una causal de nulidad o de impugnación”. “La recomendación es no chupar el sobre, que puede estar abierto, o cerrado”, enfatizaron.

“El voto es válido independientemente de cómo esté cerrado el sobre, siempre fue así”, dijo una importante autoridad del Ministerio del Interior que estuvo a cargo del diseño de los protocolos para las PASO durante la pandemia de coronavirus. “La recomendación que hacemos a los votantes es que pongan la solapa dentro del sobre”, agregó.

“La dimensión de la boleta hace que quede dentro del sobre, contenida. Cuando el votante la introduce dentro de la urna, no hay forma de que se salga del sobre. Hay mucha gente que no sella el sobre con saliva, sino que coloca la solapa adentro. Con esto es suficiente. Si el votante cierra el sobre de esta forma, la boleta no se va a caer, ni salir, y el voto va a ser válido”, enfatizaron desde la Casa Rosada.

Sin embargo, aclararon que los votantes pueden llevar pegamento o cinta al cuarto oscuro para cerrar los sobres, en caso de que lo prefieran. “Quien así lo desee, puede puede llevar su propio pegamento, o cinta para cerrarlo”, sostuvieron.

El cierre de sobres no es obligatorio. Y, si se desea, puede llevárselo a cabo con cualquier sustancia, dentro del cuarto oscuro. Luego, el sobre debe introducirse en las urnas como de manera habitual.

La elección en pandemia

El domingo, la elección en todo el país será de 8 a 18 horas y la Cámara Electoral dispuso que haya dos horas, preferentemente de 10:30 a 12:30, para que las personas de riesgo ante el Covid-19 tendrá prioridad para votar.

Las personas que el día de la elección tengan coronavirus, sean contacto estrecho, caso sospechoso o deben cumplir aislamiento por alguna medida gubernamental no deben ir a votar. Para este comicio están exceptuados de hacerlo y pueden justificar su ausencia con un certificado médico. Si bien no hay prohibición de votar por padecer Covid-19, será penado quien viole el aislamiento.

En cada lugar de votación habrá un “facilitador sanitario”, figura que se creó para esta elección y que tiene como función hacer cumplir las medidas sanitarias. Y en ninguno de los establecimientos afectados a las elecciones se les tomará la temperatura a quienes concurran a votar.

Por la pandemia, en esta elección habrá más lugares de votación para que en cada uno de ellos haya menos mesas y así menor cantidad de gente. Eso implica que a muchas personas se les modificó su habitual lugar de votación. Por eso, las autoridades judiciales nacionales llamaron a consultar el padrón para constatar dónde se vota.

Otra recomendación de las autoridades es que los votantes lleven a los colegios el número de mesa y el orden de votación, lo que le permitirá a las autoridades informarle donde hacer la cola y así evitar que mucha gente se reúna cerca de los padrones que están pegados en los colegios.

