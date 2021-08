Diego Santilli: “Este gobierno está poniendo en jaque nuestra identidad como argentinos”

Diego Santilli presentó sus propuestas legislativas en Tres de Febrero

En una campaña opaca, condicionada por la pandemia, Diego Santilli buscó destacarse del pelotón de candidatos al apelar a un recurso casi en desuso: difundir los proyectos de ley que impulsará cuando los postulantes de Juntos lleguen al Congreso a partir del 10 de diciembre.

En una presentación realizada este mediodía, al aire libre, en el campo de deportes de un colegio de Tres de Febrero, junto con nueve de sus compañeros de lista y diez intendentes del PRO, el ex vicejefe porteño detalló el contenido de las iniciativas que promoverá desde su banca y que están dirigidas a “mejorar el sistema educativo, combatir el delito y bajar la presión impositiva”.

Santilli tampoco descuidó los flancos débiles que está ofreciendo el Frente de Todos en los últimos días y endureció sus críticas: “Este gobierno está poniendo en jaque nuestra identidad como argentinos”, afirmó. Y puso el dedo en la llaga del oficialismo al sostener que “esta semana los argentinos nos dimos un golpazo” porque “tenemos que cumplir la ley y la palabra y para hacerlo no hay que liberar a los delincuentes, no hay que adelantarse en la fila para vacunarse, no hay que incumplir los propios decretos que se firman: bastas de privilegios, basta de doble discurso”.

Fue un acto breve, donde la fuerza estuvo centrada no sólo en las propuestas legislativas sino también en las presencias: el precandidato de Juntos hizo una impactante escenificación del consenso interno que logró su postulación en una foto en la que estuvo rodeado por diez intendentes: Jorge Macri (Vicente López), Néstor Grindetti (Lanús), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Julio Garro (La Plata), Manuel Passaglia (San Nicolás), Javier Martinez (Pergamino), Ezequiel Galli (Olavarría), Pablo Petrecca (Junín), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) y Héctor Gay (Bahía Blanca).

Diego Santilli, con nueve compañeros de lista y diez intendentes del PRO, en Tres de Febrero

En la puesta en escena también estuvieron nueve de sus compañeros de lista: Graciela Ocaña, quien lo secunda y habló antes de Santilli; Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Gerardo Milman, María Sotolano, Hernán Lombardi, Gabriela Besana, Alejandro Finocchiaro y María Borrego.

“Este gobierno está poniendo en jaque nuestra identidad como argentinos. Los argentinos queremos estudiar, aprender, trabajar, vivir en paz. Eso es ser libres. Y para avanzar sobre eso tenemos que avanzar sobre nuestros pilares básicos y esenciales, que son la educación y el trabajo”, fue una de las frases más fuertes de Santilli durante la presentación de sus proyectos de ley, que surgieron de las charlas con los bonaerenses que viene manteniendo desde hace tres meses.

Por eso varias de las ideas están vinculadas con la lucha contra la inseguridad, rubro en el que, según Santilli, “estamos mal” porque “se libera a los presos, el narco vuelve al barrio y el Gobierno mira para otro lado”. Por eso propuso desplegar en las calles de los municipios para cuidar a los vecinos “entre 10 mil y 15 mil policías que actualmente hacen tareas administrativas”, terminar con “la puerta giratoria” para evitar que los detenidos salgan rápidamente de las cárceles y que “no haya más excarcelaciones y sí condenas ejemplares” para quienes cometan delitos graves.

Diego Santilli, con Cristian Ritondo y los intendentes Diego Valenzuela, Julio Garro y Néstor Grindetti

“Un país seguro es aquel donde su población vive con tranquilidad, donde se detiene a los delincuentes, se los condena y ellos cumplen la condena”, dijo. “Entonces, para abordar esos tres problemas -destacó-, el primero es la detención. Al Estado le cuesta mucho formar a un hombre y a una mujer de la Fuerza para que estén haciendo papeleos y trámites administrativos. Los policías tienen que estar en la calle, tienen que estar en la esquina de tu barrio, en la parada del colectivo, en las estaciones de trenes, arriba de los patrulleros”.

Otro paquete de proyectos de ley que anunció Santilli están vinculados con la educación: luego de reclamar que el Gobierno explique “cómo va a hacer” para que cada alumno que abandonó la escuela durante la pandemia vuelva a las aulas, el precandidato de Juntos hizo hincapié en la necesidad de una ley de Evaluación Obligatoria y otra de Emergencia Educativa para poder resolver los problemas de infraestructura, equipamiento y de conectividad en las escuelas.

El siguiente rubro en el que están centradas sus propuestas legislativas es el empleo, donde, se quejó, “el Gobierno no hace nada”. En ese sentido, criticó la fuerte presión impositiva que sufren los trabajadores: “La primera propuesta es extender la moratoria que vence el 31 de diciembre de 2021 y prorrogarla al 31 de diciembre de 2022. Pero también eliminar los impuestos al trabajo para las pymes que peor la pasaron en la pandemia, como, por ejemplo, el sector gastronómico o el sector turístico, y empujar a todo el sistema financiero a acompañar con créditos blandos”.

Diego Santilli concentrará su campaña este jueves en La Matanza

Santilli aseguró también que “los jóvenes son el segmento más vulnerable que peores condiciones laborales e informalidad tiene en nuestro país, y es el peor de la región”, y por eso prometió promover desde el Congreso “una Ley de Empleo Joven para las personas de entre 18 y 25 años, eliminando los impuestos al trabajo durante cinco años para que las pymes, los comercios y los productores puedan traer a esos jóvenes y quitarlos de la informalidad”.

Al abrir el acto, Ocaña sostuvo que el gran objetivo de Juntos es “reforzar la democracia y la República, y generar empleo” y detalló a continuación una serie de iniciativas que impulsará desde su banca para lograrlos, como “la ficha limpia y la boleta única de papel, que han surgido de la demanda de la sociedad civil”, la reconversión de los planes sociales, los cambios en el sistema de salud para “administrar mejor los recursos y aplicar la historia clínica electrónica”, y la creación de “la Defensoría del Adulto Mayor” para que se respeten los derechos de ese segmento de la sociedad.

Santilli, quien compartió luego un almuerzo con los diez intendentes del PRO, tendrá este jueves una escala clave de su campaña al instalarse todo un día La Matanza: por la mañana compartirá una recorrida con Horacio Rodríguez Larreta y y Miguel Angel Pichetto, y por la tarde caminará junto con Patricia Bullrich. Al día siguiente, concentrará la actividad proselitista en Bahía Blanca.

