Desde más policías en la calle a la baja de impuestos: Diego Santilli presenta hoy 19 proyectos para el Congreso

Diego Santilli presentará las propuestas de campaña de la lista de "Juntos" en la provincia de Buenos Aires

Los precandidatos a diputados de la lista de Juntos, Diego Santilli y Graciela Ocaña, presentarán sus propuestas y proyectos de ley que impulsarán en la Cámara de Diputados. La actividad se realizará este miércoles a las 13, en el Campo del Colegio Cardenal Copello, ubicado en la localidad de Tres de Febrero.

Durante el acto estarán los primeros 8 precandidatos a diputados nacionales de la lista “Es Juntos” : Juan Manuel López, Marcela Campaganoli, Gerardo Millman, María Sotolano, Hernán Lombardi, Gabriela Besana, Alejandro Finocchiaro y María Borrego.

De cara a las PASO del 12 de setiembre, Santilli eligió como eje de sus propuestas la seguridad, temática de la cartera porteña que dirigió durante tres años, entre 2018 y 2021, en paralelo a su ejercicio como vicejefe del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

La puesta de este miércoles trascenderá a los propios candidatos, y tendrá un despligue de magnitud. Asistirán los intendentes Diego Valenzuela, Jorge Macri, Néstor Grindetti, Julio Garro, Gustavo Posse, Ezequiel Galli, Pablo Petrecca, Héctor Gay, Javier Martínez y Guillermo Montenegro.

También estarán en la presentación de propuestas el jefe de bloque de la Cámara de Diputados del PRO, Cristián Ritondo; la diputada nacional Silvia Lospenatto; el presidente de la Coalición Cívica de la Provincia, Andrés de Leo; y la precandidata a senadora provincial, Maricel Etchecoin.

Cuáles serán las propuestas de campaña

1. Ante los 280 mil chicos de primaria y secundaria que dejaron la escuela, y cerca de 500.000 de todos los niveles según investigaciones de Flacso, se impulsará una ley para que “el Estado rinda cuenta de los chicos que dejaron la escuela y planifique un plan estratégico de cómo va a ir a buscarlos para que vuelvan a las aulas y puedan reinsertarse al sistema educativo”.

2. Ley de Evaluación Educativa Obligatoria

“La medición y evaluación del aprendizaje no puede quedar a discreción del gobierno de turno. Para saber dónde estamos parados en términos de calidad educativa, necesitamos tener un diagnóstico anual permanente. La evaluación no es para marcar el error, es para corregirlo y trazar objetivos educativos claros y concretos de los desafíos a mejorar de cara al futuro”, señala la propuesta.

3. Ley de Emergencia Educativa para mejorar la infraestructura, el equipamiento y la conectividad en todas las escuelas del país, con la intención de que no haya un aula sin wifi en la Argentina.

Trabajo

4. Extensión de la moratoria a los comercios y Pymes hasta diciembre del 2022. Con créditos blandos para potenciar la producción, el trabajo y el desarrollo y empezar a crecer en la pospandemia.

5. Ley de Empleo Joven para incentivar que las empresas contraten jóvenes entre 18 y 35 años. La propuesta apunta a que las empresas no paguen las contribuciones patronales por 5 años.

Seguridad

6. Policía en la calle: hoy la Policía bonaerense tiene 15 mil efectivos realizando tareas administrativas en las comisarías. “Proponemos que esas tareas sean realizadas por civiles, y que los 15 mil policías estén en las esquinas, arriba de un patrullero, en las paradas de colectivos y en las estaciones de tren. Desplegadas en el territorito bonaerense enfrentando al delito, al crimen y a los narcos”, plantean desde Juntos.

7. Reforma del Código Procesal Penal

“Para que el esfuerzo de la policía tenga sentido, tenemos que frenar las excarcelaciones de delincuentes que reinciden o que son altamente peligrosos y violentos. Vamos a proponer una reforma del código procesal-penal para prohibir las excarcelaciones para los delitos de robo a mano armada, de portación de armas de fuego, de narcotráfico y de violaciones”, dice la plataforma.

8. Endurecer las penas contra “los narcos, motochorros y todo tipo de delincuentes violentos” ante delitos como la tenencia de droga para comercialización, donde la escala es de 4 a 15 años. “Queremos que pase de 5 a 20″, aseguran.

9. Cumplimiento de las condenas.

“Tenemos que terminar con los beneficios que liberan presos por delitos graves y violentos. No puede ser que un curso le baje años de condena a un asesino o a un violador. Al delincuente violento no se lo puede excarcelar. Se lo tiene que condenar de manera efectiva y no se le puede reducir la pena. No vamos a permitir que se liberen presos antes de tiempo”, expone esta propuesta de Juntos.

República y Democracia

10. Ficha Limpia: un proyecto de ley que prohíbe a aquellos condenados por causas de corrupción puedan presentarse a elecciones para ocupar cargos públicos.

11. Boleta Única para “terminar con la falta de transparencia en los procesos electorales”

Planes y Trabajo

12. Se van a impulsar leyes que transformen los planes sociales en trabajo, con subsidios que incentiven la generación de empleo.

Salud

13. Historia Clínica Electrónica

“Queremos llevar la tecnología a todos los centros de salud del país. El sistema público de salud argentino está detenido en el tiempo. Cada vez que vamos a ver a un médico nuevo, empezamos de cero. Y tenemos que llevar todos los estudios en papel con nosotros”, exponen.

Bienestar Adultos Mayores

14. Ley de Cuidado Integral de los Adultos Mayores para garantizar que el Estado “los proteja y promueva políticas activas para la tercera edad”.

15. Defensoría del Adulto Mayor con el objetivo de velar por el cumplimiento de sus derechos para este sector.

Producción y Agroindustria

16. Incentivos fiscales: presentaremos un proyecto de ley para generar incentivos para que se instalen más industrias y se genere más trabajo, bajando impuestos y alentando la producción y el desarrollo económico del interior, de las economías regionales, del campo y la ganadería.

17. Centros educativos: vamos a fomentar la instalación de centros educativos para unir la educación y el trabajo, y para que los jóvenes no se vayan del país y puedan progresar en donde nacieron.

18. Tecnología en el campo: se afirma el compromiso a impulsar leyes que promuevan la incorporación de tecnología y promuevan valor agregado en la actividad agropecuaria.

19. Leyes de Incentivo a la Actividad Productiva: la lista impulsará una ley para que “las PyMES y el campo puedan seguir invirtiendo y generando empleo genuino”.

