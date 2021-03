La interna de la UCR: Martín Lousteau pidió por un partido al que “no le tiemble la voz a la hora de enfrentar al poder”

El senador radical Martín Lousteau

El senador nacional Martín Lousteau (UCR) encabezó hoy en Córdoba una serie de actividades de apoyo a la lista que competirá contra el sector del diputado Mario Negri por la conducción del radicalismo cordobés. “Basta al partido que tiene miedo de ir a elecciones, que le tiene miedo a las mujeres, a los jóvenes y a la rebeldía”, señaló.

“ No queremos un partido que le tiembla la voz cuándo tiene que enfrentar el poder ”, afirmó Lousteau, quien apoya a la lista que encabeza el concejal Rodrigo de Loredo, quien participó de un acto junto con el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer.

En consonancia con su discurso en favor de mayor protagonismo de la UCR en la alianza Juntos por el Cambio, el legislador indicó: “Basta del partido que le tiene miedo a las mujeres, a los jóvenes y a la rebeldía; basta del partido que no puede mirar a los ojos a la generación del 83, basta del partido que habla de los próceres y no los honra”.

“Queremos terminar con un partido que se volvió cómodo y confortable porque no quiere gestionar”, agregó el ex ministro de Economía que, además, también manifestó en las últimas semanas su apoyo al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, para la conducción de la UCR bonaerense. “Esta elección es para que exista un Juntos Para el Cambio más grande y mejor y eso es imposible que ocurra si no cambia el radicalismo y es más grande y mejor”, aseguró sobre los próximos comicios legislativos.

El oficialismo partidario cordobés, que responde a Negri, presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio y Diego Mestre, entre otros, quiso evitar la interna e impugnó la lista opositora Sumar que lleva a De Loredo como candidato a presidente, con el respaldo de unos 40 Intendentes.

Pero la lista Sumar apeló ante la Justicia y el juez electoral Ricardo Bustos Fierro hizo lugar a los reclamos e ratificó que el domingo 14 de marzo habrá elecciones internas en Córdoba.

La lista que auspicia Negri lleva para presidente partidario al intendente de General Cabrera, Marcos Carasso.

Lousteau fue acompañado en su gira cordobesa por el diputado nacional Emiliano Yacobitti. Y estuvo, entre otros lugares, en Río Tercero, Río Cuarto y la ciudad capital.

En las últimas horas, el senador radical también se manifestó sobre la situación de Formosa. De manera puntual, criticó el comunicado del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, al que calificó como “una aberración pocas veces vista” que “no está a la altura de la historia de nuestro país”.

Lousteau expresó su repudio a las palabras que utilizó el funcionario nacional para referirse al accionar policial en la provincia norteña, que dejó más de 90 de detenidos y decenas de heridos en el marco de la protesta contra las restricciones sanitarias definidas hasta el 18 de marzo. Ese texto, si bien señalaba la “violencia policial”, responsabilizaba a los “los medios hegemónicos, los manifestantes y la oposición” por los incidentes ocurridos y advertía la existencia de una presunta “campaña de desprestigio” contra el gobernador Gildo Insfrán.

“Formosa es el ejemplo más extremo de la apropiación del Estado por parte de un dirigente“, indicó, y agregó: “cuando hay un gobernador, que fue dos veces vice y no se podría haber presentado, reinterpretó la Constitución una y otra vez para estar hace décadas en el poder, el siguiente paso es lo que hizo: en la pandemia no dejó entrar a más de 7 mil personas a su provincia, después puso condiciones tan estrictas que nadie puede trabajar, los encerró y cuándo la gente reaccionó la reprimió”.

(Con información de Télam y NA)