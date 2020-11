Senado: especialistas de la oposición pidieron acortar el mandato del Procurador y mantener los dos tercios para su designación

Oscar Parrilli, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado (Foto: Luciano Ingaramo/ Comunicación Senado).-

Seis especialistas en Derecho defendieron la necesidad de que el Procurador sea elegido con una mayoría especial de dos tercios de los votos a la vez que advirtieron sobre los riesgos de flexibilizar el mecanismo de remoción y rechazaron la idea de hacer coincidir el plazo de su mandato con el mandato de cada gestión de gobierno. Aún así todos los expositores se expresaron a favor de impulsar el cambio de un sistema vitalicio a un mandato a plazo y de mantener la independencia del Ministerio Público Fiscal. Quedó claro que no habrá dictamen de comisión ni tratamiento en el recinto hasta después de que se expida la comisión de juristas creada para el mismo fin por el Presidente.

A las 15 horas en punto, el kirchnerista Oscar Parrilli, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, inició la tercera sesión de debate de los proyectos de ley que el oficialismo no permitió que retiraran Martín Lousteau y Lucila Crexell. Los tres proyectos proponen cambios a la ley del Ministerio Público Fiscal y se superpusieron con la propuesta de Alberto Fernández lo que generó roces en el oficialismo.

La semana pasada hablaron los especialistas citados por el Frente de Todos y esta tarde lo hicieron los nombres propuestos por Juntos por el Cambio.

El profesor emérito de la UBA, Néstor Sagües consideró “una paradoja sistémica” que el jefe de los fiscales sea propuesto y elegido por aquellos a los que debe investigar y consideró “indispensable” mantener la obligatoriedad de dos tercios de los votos para su designación. De lo contrario, advirtió “su peso político podría relativizarse en grado extremo”. “No es razonable que el controlado pueda remover al controlante”, cuestionó. En el mismo sentido, el vicepresidente de la Asociación de Fiscales, Ricardo Toranzos, coincidió: “Mantener la independencia y autonomía del procurador general es lo que ha llevado a la gran mayoría de los fiscales que han participado en los debates en nuestra asociación a sostener que los dos tercios son fundamentales para su designación”.

Néstor Sagües abrió el debate en comisión

Sagües recordó que la mayoría de los países no postulan fiscales de manera vitalicia sino por plazo y se manifestó a favor de un periodo de ocho a diez años. Por otra parte opinó que es “inaceptable” hacer coincidir el periodo del Procurador General con el recambio de gobierno lo que generaría una situación “incómoda”, “antisistémica” y de “domesticación o satelización del Procurador General en torno al Presidente de la República”. En ese marco afirmó que los constituyentes establecieron en 1994 un sistema para “terminar con la servidumbre del Ministerio Público respeto del poder político y en muchas provincias del Poder Judicial”.

Finalmente propuso no flexibilizar la forma de remoción ya que hacerlo por simple mayoría “conduce a situaciones de debilitamiento y fragilidad”. Incluso comparó esa eventualidad con lo sucedido en Perú donde el Poder Legislativo, unicameral, acaba de destituir al Presidente por “incapacidad moral”. “Puede derivar en sumisión o pleitesía”, afirmó sobre un sistema que amedrentaría a los fiscales y defensores.

José Heredia, doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y ex presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut se manifestó favor de un plazo de cinco años para el mandato del procurador y una mayoría especial para su designación, equiparable a la de los miembros de la Corte Suprema. “El derecho no lo puede todo y estas son situaciones que la política debe resolver. Uno puede instaurar una práctica parlamentaria que se vuelva jurisprudencia según la cual el origen más legitimo para el procurador debe ser el mayor consenso político posible”, explicó. En todo momento pidió “consenso político amplio” y advirtió que “la legitimidad de origen debe preservarse”.

En el inicio, Parrilli propuso discutir el carácter “corporativo” del Ministerio Público e incluso comparó con “el estilo de los militares que se juzgan a sí mismos”. A varios expositores les repitió la misma consulta respecto a las sanciones (o no) del Procurador hacia sus subalternos. Heredia coincidió con él. “Es demasiado corporativo”, evaluó y apuntó que debería haber control extraministerio para los fiscales. El representante de los fiscales en cambio opinó lo contrario: “No es cerrado ni corporativo”.

Marcela Basterra, doctora en Derecho

Marcela Basterra, doctora en Derecho y magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, pidió “fortalecer la independencia” del Ministerio Público en el marco del sistema acusatorio cuya instrumentación avanza en todo el país. Recordó que en los 90 se amplió el número de miembros de la Corte “y pasamos a una mayoría automática” y se designó por decreto al Procurador. “Se relajaron en forma desproporcionada los controles republicanos”, concluyó.

Después del lunes feriado por el día del empleado legislativo, la comisión de Justicia y Asuntos Penales retomó el debate sobre la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, en el marco del proceso de designación del jefe de los fiscales que el Frente de Todos aún no logró por carecer de los dos tercios de los votos requeridos.

El pliego del candidato del Presidente, Daniel Rafecas, está en el Senado desde marzo. Sin embargo Juntos por el Cambio había anticipado que no daría los votos faltantes para llegar a los dos tercios, tal como ocurrió en los años anteriores cuando el macrismo no pudo aprobar el pliego de Inés Weinberg de Roca. Tras varias semanas de rumores, el Gobierno volvió a confirmar que el actual juez Rafecas es el candidato de la Casa Rosada, así lo dijo la ministra de Justicia Marcelo Losardo y ayer lo repitió la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra. Elisa Carrió, desde la Coalición Cívica, pidió a sus aliados que voten a favor de Rafecas pero la mesa de Juntos por el Cambio esperará que avance el trámite en el Senado antes de expresarse. En paralelo el Frente de Todos mantiene la ofensiva en distintas comisiones para intentar una salida del procurador interino Eduardo Casal.

También Ricardo Rafael Toranzos, fiscal federal de la Unidad Fiscal Salta y vicepresidente primero de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN), cuyo titular es Carlos Rívolo, habló de mantener “la independencia y autonomía” del Procurador. Y consideró “fundamentales los dos tercios para su designación”, tal como lo impulsa la Asociación que integra con el argumento de que los dos tercios de los senadores garantizan el apoyo de las provincias, a las que representan. El aval de los gobernadores y sus provincias es necesario, subrayó, para que el jefe de los fiscales avance en la política criminal y en la investigación de delitos federales.

Reunion remota de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado

Finalmente hablaron Mirta López, ex jueza vocal de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y Nadia Espina, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal y docente de la UBA.

Espina, última oradora, mencionó como “infraconstitucional” el plazo vitalicio del cargo de Procurador (más allá de que no se cumple) aunque sobre el acortamiento afirmó que “no debería coincidir con los cuatro años del Gobierno en tanto no es un apéndice del Poder Ejecutivo” y propuso en cambio un plazo de seis años “para evitar que ambos poderes se encuentren alineados en su mandato”. Sobre los dos tercios citó que “la unanimidad no ha servido para nada” ya que Alejandra Gils Carbó, que fue votada con amplio apoyo, tuvo que renunciar.

Mucho más moderado que en sus discursos en el recinto Parrilli agradeció y consideró “bienvenidas” todas las opiniones a las que calificó como “muy interesantes y muy fructíferas”. “Nos llena de orgullo, veo que han estudiado, se han preparado y han venido a traernos opiniones basadas en la experiencia que todos ustedes tienen”, consideró e informó que el próximo lunes 16 completarán la lista de expositores para avanzar luego en la discusión del proyecto de ley.

Para el 18 se espera el informe de la comisión de juristas convocada por el presidente Alberto Fernández. Justamente Parrilli almorzó la semana pasada con el jefe de Estado aunque evitó dar pistas sobre el tono de la conversación que mantuvieron.

