Negociación de la deuda: el oficialismo busca sumar apoyo opositor en el Senado para dar una fuerte señal a los acreedores

Desde la CHA denunciaron por discriminación al hospital y a la Asociación Argentina de Hemoterapia. El presidente de esa instituación les responde: "Si están en una situación de riesgo aumentado, ellos mismos deberían autoexcluirse". A Daniel, el donante, podrían pedirle disculpas desde el Garrahan. Pero el hombre le dijo a Infobae: "No me sirve que me acepten y cuando cruce la puerte tiren mis plaquetas a la basura"