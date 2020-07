-Hay que tener una mirada sobre el impacto de la pandemia en muchas actividades privadas que tenga la misma dimensión que la que provoca la emergencia sanitaria. No todos estamos en las mismas condiciones, no tenemos el mismo respaldo estructural para sobrevivir en esta pandemia: la administración pública y las empresas estatales tienen garantizado el 100% de su salario y de sus condiciones laborales. Los trabajadores del sector privado tenemos que salir a hablar sobre la necesidad de reanudar algunas actividades, y yo lo hago porque el mensaje de mis compañeros es que no están recibiendo un centavo, que no tienen posibilidades de sobrevivir. El trabajo dignifica a la persona. Nuestros trabajadores no están en ninguna base de datos del Ministerio de Desarrolo Social y no están acostumbrados a estar en una cola para recibir un plato de comida junto con otros que reciben subsidios. Ese trabajador se siente denigrado, siente que no es escuchado.