A ese cuadro, Berni le sumó una evaluación según la cual muchos de los detenidos en esta etapa no tienen antecedentes penales. Y lo atribuyó a la necesidad de gente que no tiene salida y lo hace para sobrevivir. Un ex funcionario de la gestión anterior dice que en situaciones muy críticas y específicas también advirtieron algo similar. No se conocen estadísticas ni otras cifras reales, desde cantidad y tipo de delitos, hasta edades. El peligro del prejuicio también opera en estos temas.