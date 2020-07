-No lo sé, no hablo con ellos. El discurso del Presidente, el que dice que la vidas no se recuperan y la economía sí, contiene a mi juicio dos falacias. La primera, más obvia, es que la pobreza mata, no sólo reduce el bienestar sino que mata: no hace falta citar estadísticas para sostener que la mortalidad infantil sube o que la esperanza de vida baja con la pobreza. La segunda falacia es menos obvia: la economía no se recupera. Una crisis profunda tiene efectos persistentes en el trabajo, la producción y el ingreso, y estos efectos suelen ser muy regresivos, aun a pesar de la ayuda estatal, por la dualidad entre protegidos y precarizados de nuestra sociedad. Pero creo que en este debate entran también consideraciones políticas: las muertes por COVID que no se producen son del Presidente; la crisis económica es de Macri, o del mundo, es decir, de otro. Esto hace que la Argentina termine teniendo menos muertes que las esperadas y más crisis que la necesaria.