D’Alessio se opuso diciendo que no se le había ampliado la declaración indagatoria con la que buscaba mejorar su situación. El pedido de indagatoria había sido formulado a principio de marzo, cuando el fiscal Taiano ya evaluaba el cierre parcial de la causa. La querella de Traficante, en tanto, también se opuso: dijo que la investigación no estaba completa y que todavía quedaba pendiente resolver la situación procesal del periodista Daniel Santoro, indagado en la causa en febrero pasado. En tanto, Álvarez como Barreiro aceptaron llevar el caso a juicio oral, y Bidone no opinó.