“Dios lo tocó de una manera especial”: un ex compañero de Messi explicó por qué es el mejor y lo comparó con Cristiano Ronaldo

Lionel Messi e Ivan Rakitic compartieron equipo en el FC Barcelona en 2020 (DAX/ESPA-Images)

Recibir elogios es algo natural para Lionel Messi. Cada vez que algún rival, compañero o entrenador se refiere al crack rosarino como el mejor o al menos como uno de los mejores de la historia del fútbol. Los argumentos para calificar el talento del campeón mundial suelen ser similares, pero el croata Ivan Rakitic describió con detalles la calidad del actual capitán de Inter Miami.

“Messi es el mejor, pero no solo ahora. Sin dudas es el mejor de la historia del fútbol y fue realmente un placer estar todos estos años con él. Creo que Dios lo tocó de una manera especial. Si le gustara jugar de lateral izquierdo, creo que sería el mejor lateral izquierdo. Si quiere jugar de arquero tal vez no pueda porque no es tan alto, pero puede elegir lo que quiera”, expresó el mediocampista de 36 años que compartió plantel con Leo en el FC Barcelona, de 2014 a 2020, en declaraciones al programa saudí ARLS en Youtube.

Rakitic, quien también enfrentó a Messi en el plano internacional con la camiseta de la selección de Croacia (marcó un gol en el 3-0 de los balcánicos en el Mundial de Rusia 2018), describió la facilidad que tiene el campeón con Argentina en Qatar 2022 para anotar: “En los partidos es diferente, pero en el día a día realmente puedes sentir lo bueno que es. Parece tan fácil cuando marca un gol. Sí, para él meter un gol es dar un pase al arco”.

Acerca de la constante comparación acerca de quién es el mejor de la era moderna, si es Messi o Cristiano Ronaldo, el actual futbolista del Al Shabab de Arabia Saudita hizo su elección de una manera particular, destacando que más allá de la cantidad de horas de entrenamiento, el argentino posee otras cualidades que lo hacen diferente al portugués, quien en la actualidad es el máximo goleador de la historia. De todas manera, el talentoso mediocampista aclaró que se declara como fanático número uno del brasileño Neymar.

Ivan Rakitic y Lionel Messi se enfrentaron en el Mundial de Rusia 2018 en la derrota de Argentina ante Croacia (REUTERS/Matthew Childs)

“La gente muchas veces me pregunta cuál es la diferencia o quién me gusta más entre Cristiano o Leo. Es como elegir qué prefieres, si el color rojo o el color azul. Dicen que Kobe Bryant practicaba básquet desde las cinco de la mañana y Ronaldo quizás también sea así. Pero Messi se pone los botines y es el mejor del mundo. Simplemente puedo decir que es un genio”, remató.