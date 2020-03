“El único sujeto legitimado como parte acusadora es el querellante parte esencial en estos procesos la víctima puede promover la acción o no hacerlo puede renunciar a la misma y también se encuentra habilitado para perdonar la pena”, recordó el fiscal. “En los delitos de calumnias e injurias la relación jurídico penal no se plantea entre el Estado y un particular sino entre los particulares entre sí siendo el querellante quién asume las facultades y obligaciones del Ministerio fiscal”.