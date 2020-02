“Vaca Muerta no da la posibilidad de diversificar nuestra matriz energética, porque no sólo nos va a permitir aumentar nuestras exportaciones de hidrocarburos, sino que va a incrementar nuestra capacidad de generación eléctrica y ampliar el uso del gas licuado" explicó Lanziani luego de su reunión con Kreckler donde habló de inversiones china en gasoductos, represas y energía no convencional. Pero no se habló nada de un proyecto para el desarrollo de la central nuclear con tecnología china.