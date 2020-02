En el acto de lanzamiento de beneficios para pymes, incluidos créditos del Banco Provincia, en La Matanza, Kicillof habló del tema. En su discurso reclamó a la oposición que acepte que perdió las elecciones y que dejen que el banco y el grupo funcionen normalmente. Y Cuattromo denunció en Radio con Vos “una situación bastante irregular y con alguna cuota de irresponsabilidad en términos institucionales”. Y pidió: "Necesitamos que ellos den un paso al costado y nos permitan terminar con los trámites formales. Lo que entendemos es que Daniel Salvador comunicó que la ex gobernadora dejó dicho que hasta que ella no vuelva no íbamos a poder tratar ningún tema. Los tiempos de ellos no son los tiempos necesarios para poner en funcionamiento la gestión”.