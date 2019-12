Fuentes oficiales remarcaron que, en relación a dicho artículo, “no van a haber cambios” cuando el Poder Ejecutivo reglamente la ley a través de decretos y resoluciones en los próximos días, antes de fin de año. Había dudas respecto a sí las medianas empresas, y no las micro y pequeñas, quedaban o no excluidas del beneficio fiscal, instrumentado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). No era, sin embargo, la corrección aceptada por Heller a la que se refirió el Presidente.