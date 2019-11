-Esperemos que el nuevo gobierno no vaya a revocar el decreto que estableció el registro público de agrupaciones terroristas. Esa es una herramienta muy importante que no debe ser usada sólo contra Hezbollah, sino contra las FARC u otras organizaciones que merecen ser llamadas como terroristas. Era una herramienta necesaria como instrumento del Estado de derecho para combatir el terrorismo y su financiación. Aquí en la Argentina es una herramienta importante porque el terrorismo se financia con la cooperación de organizaciones criminales. No se trata de una modalidad única de Hezbollah, lo vimos con Al Qaeda y el ISIS. Lo vimos con la Armada Revolucionaria Irlandesa en los años 70. Pero hoy es un arma muy relevante porque el crimen organizado mueve millones. Y es importante que un país de la región aquí tenga este instrumento donde las fronteras son muy débiles de la presencia del Estado y donde el crimen o el contrabando de drogas o cigarrillos o lo que sea es muy fuerte.