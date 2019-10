Según precisa Fraga, “los comicios de 1931 fueron elecciones libres, no hubo fraude". Y así lo explica: “La UCR no estaba proscripta, pero decide no concurrir porque la Corte Suprema resuelve que Alvear, el candidato elegido por el radicalismo, no podía presentarse al no haber pasado seis años desde que terminara su presidencia en 1928”.