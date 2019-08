-Sí hay medidas concretas. Por ejemplo Alberto dijo que le aumentará a los jubilados. Falta mucho para que se desarrolle la campaña. Para mi sorpresa anduve recorriendo zonas del interior y me decían que están muy contentos con lo que planteamos de recuperar el dinamismo, de recuperar el mercado interno. No hay ventas, las facturas de los servicios son en dólares, no pueden pagar las facturas porque las pusieron en dólares, no hay inversión, no tienen acceso al crédito, tienen más cortes de luz que antes, tienen apertura importadora. Hicimos un cabildo de la salud… El desastre que hay en salud, faltan vacunas, insumos… no hicieron nada en infraestructura en salud…