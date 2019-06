A partir de ese momento, el médico replicó con una catarata de mensajes insultantes. "Afeitate Tesán, das pena", sostuvo Blanco. Paradójicamente, el funcionario del área de Salud continuó con burlas discriminatorias, basadas en su peso. "No creo Tesán, tenés que bajar de peso también. Debés tener mal tus análisis", afirmó. El vecino replicó: "¿Cómo saberlo? Si varios de los valores que pidió el doctor de la salita del Faro no se pudieron hacer porque no había reactivos. Un poco alto el colesterol malo nomás".