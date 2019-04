La junta promotora que trabajará en Buenos Aires está formada por el ex embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Rodolfo Gil; el diputado nacional Eduardo "Bali" Bucca; el ex ministro bonaerense Alejandro "Topo" Rodríguez; el ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Camaño; el ex senador provincial Juan José Amondarain; la ex diputada provincial Valeria Amendolara; la dirigente randazzista Florencia Casamiquela; el ex diputado bonaerense Fernando Rozas y el dirigente peronista Eugenio Casielles.