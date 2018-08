La segunda querella de familiares de víctimas de la tragedia ferroviaria de Once pidió hoy que el detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido sea condenado a la pena de 10 años de prisión por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo agravado. También requirió la pena de cuatro años de prisión para Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN).