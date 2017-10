Dos horas antes de ese debate, los diputados del Frente para la Victoria se reunieron para intentar definir una postura, pero no llegaron a un acuerdo y hoy se volverán a juntar antes de la sesión. Si en el recinto no están todos los diputados del FpV (puede haber inesperados faltazos) y si no hay una posición final única, el bloque podría dejar en libertad de acción a sus integrantes para que cada uno vaya o no al recinto y defienda o no a De Vido. Para algunos, alzar la voz en su defensa representa un gran costo político. Para otros, no defenderlo sería un gesto de ingratitud. Para los más experimentados, no bajar al recinto y dejar todas las bancas vacías sería un gesto fuerte. Para pocos, la llave la tiene el propio De Vido a quien sugerían dar un paso al costado antes del mediodía. Incluso anoche seguían las conversaciones con el argumento de que evitaría más problemas al bloque y "el show mediático que se mostraría".