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Jalisco: cuál es el precio de la gasolina hoy

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer diariamente los precios de las gasolinas en México

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Diversos factores nacionales e internacionales son los que definen los precios de los combustibles (Infobae)
Diversos factores nacionales e internacionales son los que definen los precios de los combustibles (Infobae)

¿No sabes cuál es el precio de los combustibles por litro en Jalisco? Consulta a continuación los precios más caros y más baratos de este 23 de mayo, según la informaciónde la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Al cambiar continuamente, es importante mantenerse actualizado sobre los precios de los combustibles.

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¿Cuánto cuesta la gasolina por litro hoy en Jalisco?

La gasolina magna se vende en un promedio de 23.991 pesos por litro.

En tanto, la gasolina premium se encuentra en un promedio de 29.273 pesos el litro.

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Mientras que el diésel está en un promedio de 27.469 pesos por litro.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)
Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)

Cuánto costará la gasolina en México este 2025

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

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