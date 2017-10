Los diputados del Frente para la Victoria se reunieron en el tercer piso del Palacio dos horas antes del inicio de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Hubo una docena de ausencias en el encuentro del bloque, algunas sugestiva y otras obvias o justificadas: no estuvo Julio De Vido, técnicamente de licencia; no estuvo la santafesina Josefina González, que aún se recupera de un accidente automovilístico, ni tampoco Máximo Kirchner, que suele faltar. Diana Conti pasó sólo un rato (llegaba del juicio político al juez Eduardo Freiler y se fue rauda a una reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo donde estuvo también Juliana Di Tullio, ex jefa del bloque del FpV, que sin embargo no pasó por la sala del tercer piso a discutir con sus colegas. Faltó con aviso el misionero Daniel Di Stefano, que hace rato toma distancia, pero que ahora hace un duro planteo: "No es mi vocación, como diputado nacional, proteger a ninguna persona acusada por delitos de corrupción. El único destino de quienes cometen (en el pasado, presente y/o futuro) hechos de corrupción, debe ser, insustituiblemente e inalterablemente, la cárcel. O en palabras más sencillas: traje a rayas a los corruptos" escribió en una carta que hizo pública a la misma hora de la reunión y desde Misiones.