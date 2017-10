-Siento culpa de por ahí más tiempo que me gustaría dedicarle a los chicos, de estar tironeada en cuanto a tiempos y demás, pero con una enorme satisfacción de compartir mi trabajo con ellos. Hoy mis dos hijos saben lo que hago, conocen lo que hago, me acompañan, sobre todo el más chiquito me acompaña más, a timbreos y demás. Me parece que también estoy formando hijos que de alguna manera van a ser parte de esta lucha que tiene que ver con la igualdad entre varones y mujeres. Me parece que por todo eso está buenísimo, más allá de sentirme tironeada en mi rol de trabajar y ser madre.