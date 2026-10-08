Deportivo Wanka ficha a voleibolista estadounidense que no pudo debutar en Perú la temporada pasada por romperse los ligamentos

Grace Kelly, la número 16, es una jugadora formada en Estados Unidos, su país natal. Crédito: Instagram

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Deportivo Wanka continúa reforzando su plantel para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley y anunció la incorporación de Grace Kelly, voleibolista estadounidense que tuvo un paso frustrado por el campeonato nacional en la campaña anterior. La jugadora llegó al Perú para defender a Deportivo Soan, pero una grave lesión de rodilla le impidió debutar antes del inicio oficial del torneo.

Kelly, de 23 años y 1,83 metros de estatura, se desempeña como punta receptora y se convirtió en el segundo refuerzo internacional anunciado por Wanka para la nueva temporada. Su llegada representa una nueva oportunidad para competir en el vóley peruano, después de que su primera experiencia en el país terminara antes de lo esperado por un problema físico.

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La apuesta del club marca el regreso de la estadounidense al panorama de la Liga Peruana de Vóley. Aunque todavía no se han difundido detalles sobre su estado médico ni sobre el proceso de recuperación que siguió desde aquella lesión, su fichaje abre una nueva etapa en su carrera deportiva en el país.

Grace Kelly y la lesión que frustró su debut en Perú

La primera llegada de Grace Kelly al campeonato peruano se produjo en octubre de 2025, cuando fue anunciada como refuerzo de Deportivo Soan para la temporada 2025/26. La estadounidense se preparaba para afrontar su primera experiencia competitiva en el país, pero sufrió una lesión durante un partido amistoso previo al inicio de la liga.

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En aquella ocasión, el entrenador Mauro Boasso informó que la jugadora había sufrido una rotura de ligamentos en la rodilla, diagnóstico que la dejó fuera de la temporada antes de que pudiera disputar un encuentro oficial. El técnico lamentó lo ocurrido y destacó el aporte que Kelly venía realizando al grupo durante los entrenamientos.

La punta de 22 años sufrió grave lesión en la rodilla y no podrá jugar la Liga Peruana de Vóley. Así lo explicó su entrenador Mauro Boasso. (Video: aquiTVO)

La baja representó un contratiempo para Deportivo Soan, que tuvo que reorganizar sus planes deportivos de cara al campeonato. En ese momento, Boasso explicó que todavía debía conversar con la jugadora y con la dirigencia para evaluar los pasos a seguir, incluida la posibilidad de incorporar a otra extranjera.

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De esta manera, la primera etapa de Kelly en el Perú quedó marcada por una lesión que le impidió mostrar sus condiciones dentro de la cancha. Su historia con el vóley nacional tendrá ahora un nuevo capítulo, aunque con otra camiseta.

Deportivo Wanka suma su segundo refuerzo internacional

Para la campaña 2026/27, Deportivo Wanka confirmó a Grace Kelly como su segundo refuerzo extranjero. La estadounidense llega para desempeñarse como punta receptora, posición en la que buscará ganarse un lugar dentro de la plantilla y aportar al equipo durante la nueva edición del campeonato.

Con 1,83 metros de estatura y 23 años, Kelly afrontará el desafío de volver a competir en el Perú después de una temporada en la que no pudo debutar. Su incorporación también despierta interés por el antecedente de su lesión, aunque el club no ha informado públicamente sobre su evolución médica ni ha precisado cuándo estaría disponible para jugar.

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Grace Kelly, tras un debut frustrado en Soan, buscará darse a conocer en el vóley peruano con Deportivo Wanka. Crédito: Puro Vóley

La llegada de la norteamericana se suma al movimiento de Deportivo Wanka en el mercado de refuerzos, mientras los equipos de la Liga Peruana de Vóley continúan preparando sus planteles para la nueva temporada.

Ahora, Grace Kelly tendrá la oportunidad de concretar con Wanka la experiencia que quedó pendiente con Deportivo Soan. Su participación en la campaña dependerá de su condición física y de las decisiones del comando técnico, aspectos sobre los que todavía no se han brindado mayores precisiones.