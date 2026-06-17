Judoca peruano clasificó a los Juegos Olímpicos de la Juventud Kadar 2026.

El judoca peruano Yesús Perea, de 17 años, vive un momento clave en su carrera tras confirmarse que será el representante nacional en la categoría -66 kg en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

La Federación Deportiva Nacional de Judo oficializó la clasificación de Perea, quien ocupa el séptimo puesto en el ranking mundial cadete y obtuvo la medalla de plata en la última Copa Panamericana de la especialidad.

La cita olímpica juvenil se desarrollará del 30 de octubre al 13 de noviembre en Senegal, África, y contará con la presencia de más de una docena de deportistas peruanos.

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La presidenta de la Federación Peruana de Judo y secretaria general del Comité Olímpico Peruano, María Martínez, celebró el logro del joven atleta: “Para la familia del Judo es una gran satisfacción que nos represente Yesús Perea en Dakar 2026”.

Yesus Perea clasificó a los Juegos Olímpicos de la Juventud.

El sentir de Yesús Perea tras logro

El ascenso de Yesús Perea responde a una combinación de talento, dedicación y respaldo institucional. El propio deportista explicó a la prensa que los recientes logros internacionales han sido resultado de una rutina exigente y una motivación personal que crece con cada competencia.

“Me siento bastante contento por la medalla ganada y el buen resultado que tuve en ese campeonato. Ser local en una Copa Panamericana es importante porque puedes escuchar a toda la gente, a la tribuna, gritando Perú, gritando tu nombre y eso te motiva”, expresó Perea al referirse a su actuación en la Copa Panamericana Cadete, donde subió al podio con la presea de plata.

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Además de este resultado, el judoca sumó la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, otro paso que reafirma su proyección internacional. “Conseguí medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que fue también un reto muy grande y la verdad que me sentí también muy contento. Ahora estoy en el puesto 7 a donde he llegado con mucho esfuerzo y el trabajo de la Federación de Judo y ahora quiero llegar al primer puesto del ranking mundial y para eso estamos trabajando”, señaló.

La clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud representa un nuevo desafío para Perea, quien reconoce el respaldo de la Federación Deportiva Nacional de Judo y del Instituto Peruano del Deporte (IPD) como factores clave en su desarrollo.

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El propio atleta relató su rutina diaria: “Me dieron la noticia que estoy clasificado para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, ahora tengo que entrenar muchísimo más para poder sacar una medalla. Ahora entreno dos veces al día, cinco veces a la semana, incluso los sábados también hay entrenamientos y cuando se terminó los entrenamientos, se viene a descansar acá a la Videna. Yo estoy internado ahora en el albergue del IPD y después entreno en la tarde. La Federación está apoyándome un montón y yo se los agradezco bastante”.

Yesus Perea se ubica en la séptima posición del ranking mundial de su categoría.

Su próxima competición

El calendario de Yesús Perea no se detiene. A corto plazo, el judoca apunta al Mundial Cadete, que se celebrará en Guayaquil, Ecuador. Su objetivo inmediato es mantener el nivel competitivo y representar a Perú en esta cita previa a los Juegos Olímpicos de la Juventud.

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“Ahora pronto viene el Mundial, el Mundial Cadetes en Ecuador, en Guayaquil y yo espero poder representar al Perú. Representar al país es algo muy gratificante, algo que en verdad me gusta mucho, me gusta muchísimo poder tener en el corazón y en la espalda el Perú. El Judo significa todo para mí, significa esfuerzo, disciplina, me ha hecho, el Judo me ha cambiado como persona, es todo en mi vida”, detalló.

La delegación nacional, según cifras oficiales, estará compuesta por entre 15 y 20 deportistas que buscarán dejar en alto el nombre de Perú en diferentes disciplinas. La apuesta de la Federación Deportiva Nacional de Judo, bajo la conducción de María Martínez, refuerza la política de apoyo al deporte base y la promoción de nuevos talentos en el país.

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