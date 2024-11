Flavia Montes reconoció haber estado cerca de fichar por Alianza Lima, pero ratificó su preferencia por San Martín: “Decidí por la mejor opción”

La central de San Martín aseguró que eligió la "mejor opción" para continuar su carrera, tras firmar por la Universidad San Martín. (Video: La Cátedra Deportes)

Flavia Montes es una de las jugadoras con mayor proyección en la Liga Nacional Superior de Vóley (LNSV). A sus 24 años, ya ha demostrado en múltiples ocasiones su gran capacidad y, por ello, más de un club se interesó en sus servicios al final de la temporada pasada del campeonato. De hecho, Alianza Lima aseguró estar bastante cerca de concretar su fichaje, pero finalmente la exRegatas se inclinó por jugar en la Universidad San Martín.

La central de la selección peruana vivió una etapa bastante exitosa con el elenco chorrillano, con el que logró un importante tricampeonato nacional, siendo clave dentro del plantel. Sin embargo, la última campaña, este equipo salió del podio de forma inesperada y la continuidad de una de sus principales figuras no estaba garantizada.

A Flavia Montes se le presentaron varias alternativas para continuar su carrera y la de Alianza Lima era la más concreta. La misma Cenaida Uribe, jefa de equipo de las ‘íntimas’, señaló que la firma de la jugadora estaba a un 90% de lograrse, pero las cosas cambiaron repentinamente. En una entrevista para ‘La Cátedra Deportes’ confesó haber estado cerca de fichar por el vigente campeón de la LNSV, pero ratificó su preferencia por San Martín.

“Por la afinidad que tenemos con Cenaida, llegar a Alianza Lima era una de las propuestas. Hubo bastantes opciones con distintos clubes, pero yo tenía que poner las cartas sobre la mesa y decidir por el mejor”, declaró la exrepresentante de Regatas.

Flavia Montes competirá en la LNSV 2024/25 con la Universidad San Martín. Crédito: Prensa USMP

Flavia Montes fue presentada oficialmente como jugadora de San Martín en la ‘Noche Santa 2024’ que se realizó el último miércoles 13 de noviembre en el Coliseo FIA USMP. Ahora, espera aportar de la mejor manera para que el cuadro ‘albo’ vuelva al trono de la competencia, tras su último éxito en el 2019. Cabe mencionar que la voleibolista de 24 años fue elegida la mejor bloqueadora del torneo en la campaña anterior.

La mejor elección para Flavia

Flavia Montes se siente muy contenta de volver a casa. Todavía era muy pequeña cuando afrontó su primera etapa con la Universidad San Martín y ahora que ha regresado con mayor madurez dará lo mejor de sí para levantar un nuevo trofeo como jugadora ‘alba’. Ella es consciente de que está en uno de los cuadros candidatos al título de la LNSV.

“Cuando trabajas donde te sientes feliz y el ambiente es pleno, una trabaja mejor y eso es lo que siento cada vez que llego al entrenamiento. Creo que es un arma muy importante para el equipo que todas las que estemos dentro y fuera del campo, aportemos desde nuestro lugar”, indicó.

Flavia Montes fue clave en el tricampeonato del equipo chorrillano y ahora espera levantar un nuevo trofeo con las 'santas'. (Video: La Cátedra Deportes)

Sin embargo, reconoció que fue muy difícil dejar Regatas para vivir una nueva aventura con la USMP. “Entré en una etapa complicada para tomar la decisión, porque estaba dejando una parte de mi corazón. No me he ido de mala manera, solo con la tristeza de irme. Lo hice para buscar mejoría, llegando a la San Martín iba a aprender y mejorar. Tengo un muy buen entrenador que es el profe Vinicius”, expresó.

“La clave que me llevó a decidir fichar por USMP fue que aquí tengo estudios, eso para mí es lo más importante porque no toda la vida voy a jugar vóley y no toda la vida me van a funcionar las rodillas como ahora. Se necesita tener un sustento para más adelante”, añadió.

Sobre su papel en la selección

Flavia Montes está dentro del nuevo proyecto que ha iniciado Antonio Rizola en la selección peruana de vóley. Sin embargo, no pudo ser parte de la última convocatoria de la ‘bicolor’ para la Copa Panamericana de mayores por un motivo personal, el cual decidió aclarar tras las críticas que recibió.

“Si el profesor me convoca, yo estoy siempre a disposición de la selección. Recibí muchos comentarios, pero no se sabía muy bien el motivo por el que no había aceptado y era un tema delicado de mi madre. El mismo día que jugó la selección, intervenían a mi mamá en una cirugía riesgosa. Me iba sentir muy culpable de no estar con ella y apoyarla”, dijo.