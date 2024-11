Ricardo Gareca se defendió de las críticas por viaje a Argentina por el Día de la Madre y pidió disculpas a Chile: “Yo también sufro. Quería estar con mi familia”

El DT argentino explicó los motivos del viaje a su país natal, en medio del mal momento de la 'roja' y pidió disculpas. (Video: TNT Sports)

Ricardo Gareca se mantiene en el ojo de la tormenta en Chile por los malos resultados que le han acompañado al mando de la selección en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. De hecho, luego de la fecha doble pasada de la competencia sudamericana, el ‘Tigre’ fue duramente criticado por viajar a su país natal durante unos días a pesar del momento complicado que vive el combinado ‘mapocho’.

El viaje que realizó el DT argentino a Buenos Aires motivó la indignación de los seguidores de la ‘roja’, ya que además del presente crítico del equipo que comanda, el estratega regresó a su tierra en medio de un contexto importante en la liga chilena. De hecho, sucedió un día antes de la disputa del clásico entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile.

Sobre ello fue cuestionado en la conferencia de prensa previa del choque contra Perú por Eliminatorias 2026 y Gareca se mostró fastidiado ante la pregunta del periodista Marcelo Díaz de TNT Sports. El extécnico de la ‘bicolor’ se defendió de las críticas e hizo hincapié en que, a diferencia de otros seleccionadores, él decidió radicar en el país sureño.

“Yo vivo en Chile. Mi residencia es en Chile para quienes no lo saben. Me pueden localizar aquí, todos los días voy al Complejo Deportivo Juan Pinto Durán (centro de entrenamientos de la ‘roja’). Todavía no me han otorgado la residencia, hace casi un año que estoy y todavía no me la entregan, o por lo menos todo lo que tenga que ver oficialmente para poder residir, pero vivo permanentemente en Chile”, señaló el ‘Tigre’.

Ricardo Gareca respondió a las críticas por su salida del país luego de la fecha pasada de Eliminatorias 2026. Crédito: Getty Images

Asimismo, fue contundente en aclarar que no se marchó en plena competencia con el seleccionado ‘mapocho’. “No me fui en plena Eliminatoria. Terminó la fecha con el último partido ante Colombia, llegué, me quedé. Jugamos, creo que un martes o un jueves, me quedé viernes y sábado. El domingo fue el Día de la Madre, un día especial, no es un día cualquiera”, indicó.

“Al estadio no estoy yendo (por el clásico entre U. Católica y U. de Chile), no veo propicio ir y exponerme porque considero que la gente no está bien. Considero que mi presencia puede irritar, entonces trato de estar un poco apartado en ese aspecto, pese a que vivo y estoy todo el día en el departamento, en mi residencia”, añadió.

Gareca pide disculpas

En medio del contexto adverso con el que está lidiando en Chile, Ricardo Gareca vio necesario ir a Argentina y reencontrarse con su familia para encontrar un soporte en ellos. El ‘Tigre’ viajó a propósito de dos festividades importantes y pudo recargar energías de cara a los duros retos que se aproximan en las Eliminatorias.

Chile se encuentra en el último lugar de las Eliminatorias 2026 con Ricardo Gareca al mando. Crédito: REUTERS/Iván Alvarado

“Fue un momento necesaria para descomprimir. Así como todo lo que sufre la gente y sufren ustedes (la prensa), yo también sufro en ese aspecto. Quería estar con mi familia, es un día muy particular, y durante la semana fue el cumpleaños de uno de mis hijos. Me tomé esa semana, además que era feriada de elecciones, o sea que consulté con la Federación y me dijeron que el próximo fin de semana, más allá del clásico, no había fecha porque había elecciones municipales. Llegué el domingo y me puse a trabajar”, explicó.

Tras ello, el DT argentino pidió disculpas y señaló que hará lo posible para no incomodar con otra salida del país. “Vamos a tratar, pese a que mi residencia es acá en Chile, y pese a que muchos entrenadores de las selecciones viven en su lugar de origen y se presentan una semana antes cuando es el tema de la convocatoria, voy a tratar de que no vuelva a ocurrir, voy a tratar de quedarme más días por las dudas, por si hay alguna inquietud, para dejarlos más tranquilos”, sentenció.