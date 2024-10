Raúl Ruidíaz jugó solo 2 minutos en Seattle Sounders y su DT dio una fría explicación: “Está en el equipo porque le pagamos su sueldo y es un gran jugador”

Raúl Ruidíaz jugó solo 2 minutos en Seattle Sounders vs Portland Timbers y su técnico dio una fría explicación.

El 2024 parece ser para el olvido para Raúl Ruidíaz en cuanto al aspecto deportivo. Y es que viene teniendo la segunda cifra goleadora más baja en alrededor de 10 años (8 goles en 24 partidos). Y si bien los problemas físicos incidieron en que no muestre el nivel de temporadas anteriores en Seattle Sounders, también ha influido la discusión que tuvo con el técnico Brian Schmetzer a finales de junio. Desde entonces, perdió el titularato y tuvo poca participación, siendo la última tan solo dos minutos en el empate en condición de local de 1-1 ante Portland Timbers. En ese sentido, el entrenador estadounidense habló sobre este tema y dio una fría explicación.

En conferencia de prensa post partido válido a la semana 30 de la MLS, un periodista le preguntó por los dos minutos que la ‘Pulga’ estuvo en el campo (ingresó a los 93′ y el encuentro acabó a los 95′) y si es que estará en los duelos de la siguiente etapa, a lo que replicó de la siguiente manera:

“Está mejor en el equipo porque seguimos pagando su sueldo y sigue siendo un jugador muy bueno. La forma en que este equipo se desarrolló, teniendo en cuenta que estábamos viendo los resultados de los otros partidos, jugando dos minutos lo que me hubiera gustado que jugara más, seguro”.

Raul Ruidíaz ha perdido su sitio como titular en Seattle Sounders. - créditos: Joe Nicholson-USA TODAY Sports

De la misma manera, Brian Schmetzer aseguró que la expulsión de Obed Vargas a los 69 minutos incidió para que Raúl Ruidíaz no pueda entrar, resaltando que si bien no forma parte de sus planes iniciales, a partir de ahora gozará de más minutos de juego.

“Se ha ganado el derecho a jugar más, marcó un montón de goles contra Portland, ha demostrado su valor para este club, pero ahora mismo no es titular y, a veces cuando el partido fluye y te quedas sin un jugador...”, comentó.

El entrenador de Seattle Sounders dejó entrever que sí contará con el delantero peruano para los futuros partidos del equipo en los ‘playoffs’. “Voy a reflexionar sobre la forma en que hicimos las sustituciones, pero no iba a ser su noche en este partido. Y en lo que respecta al futuro, si tengo que jugar con él en cualquiera de los partidos de ‘playoffs’, no voy a dudarlo”, acotó.

Raúl Ruidíaz y su irregular 2024 en Seattle Sounders

Como se mencionó líneas arriba, las lesiones han influido de manera considerable para que Raúl Ruidíaz no exhiba el rendimiento de campañas pasadas en Seattle Sounders.

No obstante, el detonante para su escasa presencia y cuota goleadora fue la discusión que protagonizó con Brian Schmetzer. De acuerdo con el periodista, Alonso Contreras, el menudo atacante dejó de ser considerado “porque Raúl no celebró el triunfo (ante Dallas FC) y se fue directamente al camerino. En una temporada que Seattle no anda bien, castigan al goleador del equipo: 8 goles y 2 asistencias. Su compañero Nouhou es castigado también. Recordemos que uno de sus jugadores emblemáticos Nicolás Lodeiro no se fue de buena manera del club en su último año de contrato”, dijo en su cuenta de Twitter.

Justamente, en ese cotejo, Ruidíaz anotó uno de los goles, pero fue cambiado a los 78 minutos. De hecho, semanas antes, medios partidarios del equipo confirmaron el distanciamiento entre delantero y entrenador, lo que provocó su posterior suspensión. Por tal motivo, se rumoreó la chance de que pueda volver a Universitario en su centenario, pero el tener contrato vigente y su elevado sueldo imposibilitaron la operación.

El delantero peruano convirtió de cabeza en el triunfo de su equipo. (Video: Seattle Sounders)

Raúl Ruidíaz y su ausencia en la selección peruana

A raíz de los pocos minutos que ha tenido en el 2024, Jorge Fossati no convocó a Raúl Ruidíaz, ni para los amistosos, ni para la Copa América ni mucho menos para los compromisos de las Eliminatorias 2026.

“Si sabemos que desde lo anímico o una parte de su cuerpo no está en condiciones de dar el máximo de venir con hambre de gloria a una convocatoria, preferimos pasar. Eso uno lo va viendo en conversaciones personales”, explicó el entrenador de la selección peruana en mayo.