Raúl Ruidiaz inició conversaciones para renovar con Seattle Sounders y se aleja de Universitario: “Él pertenece aquí”

Uno de los sueños de los hinchas de Universitario de Deportes es el regreso de Raúl Ruidiaz para el centenario. No obstante, la posibilidad de un pronto retorno de la ‘Pulga’ es cada vez más remoto, debido a que el Seattle Sounders, club con el que tiene contrato hasta finales de 2024, no solamente no tiene intención de dejarlo partir, sino que también tienen el objetivo de extender su vínculo por una temporada más.

Craig Waibel, gerente deportivo del cuadro de la Major League Soccer (MLS), reveló en conferencia de prensa que ya iniciaron las negociaciones para renovar con el delantero de 34 años, y con sus compañeros João Paulo y Albert Rusnák, ya que considera a los tres referentes y piezas indiscutibles en la institución: “Ellos pertenecen aquí”, afirmó.

Si bien Ruidiaz siempre ha dejado en claro su deseo de volver a vestirse de ‘crema’, un hecho que podría tentarlo a quedarse una temporada más en Estados Unidos es la posibilidad de jugar el super Mundial de Clubes 2025, al que su equipo clasificó tras ganar la Liga de Campeones de la Concacaf 2022.

Será la primera edición de este nuevo torneo organizado por la FIFA, el cual se disputará cada 4 años, al mismo estilo de la Copa del Mundo de selecciones, y en el que participarán clubes de la talla de Real Madrid, Manchester City, Chelsea, River Plate, Bayern Munich, Flamengo, Palmeiras, Juventus, Inter de Milán, Paris Saint Germain, entre otros.

Imagen publicada por Gianni Infantino, presidente FIFA, de los equipos clasificados hasta el momento para el Mundial de Clubes 2025 (Instagram)

La actualidad del Seattle Sounders

Seattle Sounders se encuentra disputando la Leagues Cup, el pasado lunes 12 de agosto clasificaron a los cuartos de final tras golear 4-0 al Pumas UNAM de Piero Quispe. Su próximo partido será este domingo 17, cuando se enfrenten a Los Ángeles FC. De obtener la victoria, se medirán en semifinales contra el ganador de América vs Colorado Rapids.

A pesar del buen presente del equipo, Raúl Ruidiaz no viene siendo muy considerado por el DT Brian Schmetzer, quien solo lo utilizó unos minutos en el triunfo 2-0 sobre Minnesota United en la fase de grupos. En su consideración, el delantero titular es el norteamericano Jordan Morris, quien lleva 3 goles en 4 partidos en la competición.

En la MLS marchan en el 7° puesto de la Conferencia Oeste con 37 puntos tras 25 partidos, y se encuentran en zona de clasificación a los ‘play off’. En dicha competición la ‘Pulga’ ha tenido mayor protagonismo, debido a que ha disputado 21 partidos y marcado 8 goles, siendo el segundo máximo artillero del equipo, por detrás de Morris, quien lleva 9 dianas.

Seattle Sounders eliminó al Pumas de Piero Quispe en la Leagues Cup (Steven Bisig-USA TODAY Sports)

La posición de Universitario sobre Raúl Ruidiaz

En Universitario de Deportes, cada vez que se refieren al fichaje de Raúl Ruidiaz, dejan en claro que ya le realizaron una oferta y queda en él rescindir su contrato con el Seattle Sounders:

“El tema de Ruidíaz, más allá de que siempre hemos tenido las ganas y la intención de poder contar con él, evidentemente, en estos momentos, es muy complicado. Hubo una conversación por parte de Manuel Barreto con Raúl y el tema es muy complicado. Primero tiene contrato con su club, a partir de ahí se complica aún más todo por un tema económico. Sería irresponsable hablar de una posibilidad cuando él tiene contrato con Seattle Sounders”, declaró Jean Ferrari.

Por su parte, Antonio García Pye, gerente deportivo del club ‘crema’, reveló que ya le acercaron una oferta a la ‘Pulga’: Tendrían que preguntárselo a Raúl. Él la propuesta ya la tiene. Hay un tema primero con su club. Hay que respetar instancias. La ‘U’ no puede meterse ahí hasta que él no tenga las cosas claras”, expresó.