¿Quién es Aldair Quintana, el arquero que interesa a Alianza Lima para el 2025?

El periodista deportivo Mauricio Loret de Mola confirmó que existe contacto entre Alianza Lima y Aldair Quintana, portero que actualmente ataja en el club Atlético Bucaramanga del fútbol colombiano. Si bien los actuales porteros ‘blanquiazules’ son Ángelo Campos y Franco Saravia, la dirigencia reforzaría ese puesto en el año 2025.

Durante este 2024, Campos recibió 12 goles en contra en un total de 24 partidos jugados. Tuvo 14 partidos con el arco en cero, números que desde la estadística no son negativos. Por su parte, Franco Saravia sumó 13 goles en contra en un total de 11 partidos atajados, en cuatro duelos tuvo la portería sin goles en contra.

“Consulté y el mensaje de respuesta demoró. Hoy hice la consulta y me dicen que es 100% cierto que Alianza Lima hizo contacto por Aldair Quintana, arquero del Bucaramanga que ya lo tuvo Alejandro Restrepo antes en Atlético Nacional. Eso nos deja como conclusión que Alianza buscará arquero para el 2025 y no se quedará con los que tiene. Para mí es comprensible porque no fue un buen año para los guardametas de Alianza Lima”, afirmó el conductor del programa de ‘Denganche’.

Aldair Quintana es un arquero colombiano de 30 años que actualmente juega a préstamo en Bucaramanga. Pertenece a Atlético Nacional, donde fue dirigido por Alejandro Restrepo, exentrenador del club de La Victoria. El portero jugó toda su vida en el fútbol colombiano y, para muchos, es uno de los porteros más destacados de la liga ‘cafetera’. Esto se vio reflejado también en que su equipo logró salir campeón nacional ante Independiente Santa Fe. De hecho, atajó penales para poder consagrarse con el título nacional de la Copa Colombia junto a Rafael Dudamel como entrenador. En ese momento, el estratega se refirió a los penales tapados: “Tenemos un plus al tener al mejor arquero de la liga. Sabíamos que, en algún momento, uno iba a atajar y atajó dos. Eso te da mucha confianza”.

Durante la temporada 2024, que sin dudas es el mejor año de su carrera, recibió 26 goles y mantuvo su portería invicta en 21 ocasiones. Estos números corresponden a la liga colombiana y a la Copa de Colombia.

Clubes en los que jugó Aldair Quintana

El portero del Bucaramanga participó en nueve equipos profesionales a lo largo de toda su carrera: Independiente de Medellín, Dépor FC, Atlético FC, Orsomarso SC, Deportes Tolima, Atlético Huila, Atlético Nacional, Deportivo Pereira y Bucaramanga.

¿Cuánto vale Aldair Quintana?

Según Transfermarkt, el valor del guardameta Aldair Quintana es de 900 mil euros. En caso de un eventual fichaje, Alianza Lima podría contratarlo en calidad de jugador libre debido a que su vínculo con Atlético Nacional termina el 31 de diciembre del 2024.

¿Arqueros extranjeros en Alianza Lima?

En los últimos años, no ha sido algo común el ver arqueros de Alianza Lima que provengan del extranjero. El último portero de otra nacionalidad en el equipo de La Victoria fue Enrique ‘Beto’ Bologna. El argentino vistió la camiseta ‘blanquiazul’ en el año 2008.

Próximos partidos de Alianza Lima en el 2024

Después del partido ante UTC en Cajabamba, Alianza Lima recibirá a Sport Huancayo en Matute, visitará a Deportivo Garcilaso en el Cusco y finalizará su etapa en el Torneo Clausura enfrentando a Cusco FC también en el Alejandro Villanueva de La Victoria. Los dirigidos por Mariano Soso se encuentran en la pelea por el campeonato nacional.