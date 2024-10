Perú vs Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo clave por Sudamericano Sub 15 2024

¿Cómo llega Chile?

La selección chilena Sub 15, dirigida por Ariel Leporati, llega a esta encuentro con puntaje perfecto, debido a sus victorias sobre Colombia (1-0) y Bolivia (3-0), por lo que, un nuevo triunfo prácticamente aseguraría su clasificación a las semifinales del Sudamericano Sub 15. La gran figura de la ‘roja’ es Zidane Yáñez (2008), delantero nacido en Estados Unidos, de padre chileno y madre puertorriqueña, que pertenece al New York City de la Major League Soccer (MLS), donde pese a su corta edad, cuenta con contrato profesional. El habilidoso futbolista demostró su talento en los primeros cotejos, especialmente frente a la ‘verde’ en el que se lució con un doblete.