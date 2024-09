La indignación de Paolo Guerrero con el arbitraje en el Alianza Lima vs Atlético Grau: “Si eso es penal, imagínate”

Paolo Guerrero mostró su descontento por el arbitraje en la derrota de Alianza Lima1-0 ante Atlético Grau (Movistar Deportes)

El polémico penal que Joel Alarcón cobró en contra de Alianza Lima por falta de Renzo Garcés sobre Neri Bandiera en el área ‘blanquiazul’, y que determinó su derrota 1-0 ante Atlético Grau en Piura, sigue dando mucho que hablar. Uno de los más indignados fue Paolo Guerrero, quien se mostró incrédulo de que el árbitro considere dicha acción como falta, aunque evitó ahondar en críticas a su arbitraje, asegurando que no es su estilo:

“Nosotros lo hemos estado viendo la repetición en el camarín. Si eso es penal, imagínate. No me gusta hablar del arbitraje, fue un partido que se nos complicó. Mas allá del resultado, me voy triste, pero tenemos que rápidamente descansar y trabajar porque el día sábado tenemos un partido importante (vs Sport Boys)”. declaró.