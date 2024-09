Alianza Lima reveló que viene trabajando en la renovación de experimentado jugador del extranjero: “Está en los planes del próximo año”

El plan 2025 ya está en marcha para Alianza Lima, los ‘blanquiazules’ no pierden el tiempo y mientras pelean por el Torneo Clausura 2024 están trabajando en el próximo proyecto deportivo. La directiva victoriana está viendo todo el tema de renovaciones y posibles llegadas, y Bruno Marioni reveló al primer refuerzo para el siguiente año.

El gerente deportivo de los ‘íntimos’ dio alcances de las negociaciones que mantiene para la permanencia de experimentado delantero, se trata de Hernán Barcos. Se terminó por confirmar la renovación del ‘Pirata’ y tiene para rato en Matute. El argentino nacionalizado peruano sigue siendo la pieza clave en la ofensiva desde que llegó en 2021.

“No tengo ningún tipo duda, estamos totalmente convencidos de que Alianza Lima tiene el mejor plantel del país y estamos con la idea de que a fin de año vamos a obtener el título. Sí, claro, Hernán Barcos está en los planes para el próxima año, estamos avanzando su renovación. Ya hablamos con él, tenemos una buena comunicación”, apuntó el directivo ‘íntimo’ en entrevista con ‘Denganche’.

Ese anuncio fue celebrado por todos los hinchas ‘grones’ porque el jugador de 40 años se ganó el corazón de todos a punta de goles. Lleva celebrando 16 anotaciones en la temporada: marcó 14 en la Liga 1 y 2 en la Copa Libertadores. Es el máximo artillero de Alianza y su presencia en el ataque es la mejor arma del cuadro de Mariano Soso.

Alianza Lima enfrentó a Carlos A. Mannucci por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

¿André Carrillo pudo fichar por Alianza Lima?

Ni bien se confirmó la salida de la ‘Culebra’ del Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, su nombre empezó a sonar con fuerza en Alianza Lima. El extremo nacional estaba como jugador libre y se conoció de que la directiva ‘blanquiazul’ había empezado negociaciones, sin embargo decidió fichar por Corinthians de Brasil.

Bruno Marioni confesó si realmente hubo intención de los ‘íntimos’ para reforzarse con André Carrillo. El gerente deportivo detalló si hubo o no contacto con el jugador antes de ponerse la camiseta del ‘timao’ y explicó por qué no se dio su regreso a La Victoria.

“André es un jugador que representa muchísimo para Alianza, probablemente como en algún momento pasó con Paolo Guerrero, los tiempos no fueron los justos para que esto pasara. Nosotros veníamos de una negociación rápida con el tema de Paolo, estábamos justos con los tiempos, y no llegamos a profundizar mucho. André tomó la decisión de irse a Brasil”, manifestó el directivo.

En medio de los rumores, se informó de que Carrillo había sido el que se ofreció al cuadro victoriano, pero Marioni no quiso precisar si fue cierto o no. Eso sí, dejó en claro que las puertas de Matute siempre estarán abiertas para Carrillo ilusionando a los hinchas que desean verlo en Alianza otra vez.

“Si ustedes me conocen, habitualmente no comento mis comunicaciones con los jugadores que están o que no están. Muchas veces tengo comunicación con jugadores que al final no vienen al club, dentro de mi trabajo está poder comunicarme, poder charlar, escucharlos, saber sus ideas y objetivos, y a veces no coinciden. Lo que te puedo decir es que la puerta para André estará siempre abierta porque esta es su casa”, añadió.

André Carrillo estuvo cerca de Alianza Lima tras 13 años en el extranjero.

Reclamo de Alianza Lima a la FPF

Tras la polémica derrota de los ‘blanquiazules’ en Sullana, Bruno Marioni confirmó de que Alianza Lima hará el reclamo formal contra el árbitro Joel Alarcón por el penal cobrado en el choque contra Atlético Grau que terminó dándole el triunfo a los locales. Esa caída perjudicó al equipo de Mariano Soso porque hizo que perdiera el liderato del Torneo Clausura 2024.

“Haremos un reclamo formal a la Federación. No queremos ser favorecidos, pero tampoco queremos ser perjudicados. Esperamos que haya justicia”, comentó el directivo.