Mariano Soso desató su furia contra árbitro Joel Alarcón tras derrota de Alianza Lima ante Atlético Grau: técnico podría recibir dura sanción

Mariano Soso increpó fuertemente al árbitro Joel Alarcón tras su actuación en la derrota de Alianza Lima 1-0 ante Atlético Grau (Anderson Ciprián)

Alianza Lima perdió 1-0 en su visita a Atlético Grau, resultado que lo complicó seriamente en la lucha por el título del Torneo Clausura. Dicho encuentro se vio marcado por el polémico arbitraje de Joel Alarcón, por una presunta infracción de Renzo Garcés contra Neri Bandiera en el área. Todo esto en el Estadio Campeones del 36 de Piura.

Al final del encuentro, los futbolistas de Alianza Lima se acercaron a increpar al referí. Uno de los más exaltados fue Paolo Guerrero, quien señaló que recibió una falta similar en el área ‘alba’ la cual, utilizando el mismo criterio, también debió se considerado como pena máxima. El ‘Depredador’ estuvo acompañado de algunos compañeros como Pablo Sabbag, Angelo Campos, entre otros, quienes comenzaron a rodear al colegiado.

En medio de los reclamos, apareció el DT ‘íntimo’, Mariano Soso, quien alejó a sus dirigidos del tumulto, pero también aprovechó para cuestionar a Alarcón, a quien le dirigió fuertes palabras: “No va a hablar”, le dijo a sus jugadores, y luego se volvió contra el árbitro diciéndole: “Arbitraste para el ort.., un partido de mier... hiciste”.

Mariano Soso podría recibir sanción

Esta acción podría costarle caro a Mariano Soso. Recordemos existe el antecedente de Alex Valera, quien el año pasado insultó a Edwin Ordoñez, luego de que este lo expulsara tras un Universitario vs Deportivo Municipal: “Es un hijo de p...”, expresó. Tras ello la Federación Peruana de Fútbol (FPF) lo sancionó con cuatro fechas, aunque cabe indicar que el castigo no se determinó al instante, sino varios meses después, debido a un reclamo realizado por Alianza Lima.

No obstante, también hay antecedentes en los que no se produjo castigo alguno, como el ocurrido en el César Vallejo vs Unión Comercio, por la fecha 10 del Torneo Apertura, en el que Paolo Guerrero insultó al árbitro Augusto Menéndez por no cobrar un penal a su favor: “¿Cómo que no viste penal? ¿Cómo que no? Yo estoy mirando la pelota, él no, Son una mier... con nosotros. Sí, sí, sácame la roja, sácamela”, explotó.

Alex Valera tuvo duros adjetivos para árbitro que lo expulsó en Universitario vs Municipal por Liga 1.

Declaraciones de Mariano Soso

Varios minutos después, y mucho más sereno, Mariano Soso brindó una conferencia de prensa, en la que volvió a manifestar su descontento con el arbitraje de Joel Alarcón:

“Fue un partido complejo ante un rival que sabíamos que tiene argumentos. Fue un trámite de mucha paridad. Fue un partido de mucha transición aún así creo que en el mejor momento de Alianza, aparece la acción del penal. Es un buen momento para buscar la fortaleza de este equipo, la convicción de cara al objetivo que tenemos. Hay un juego muy próximo, el cual entiendo que es muy beneficioso para nosotros. Estuvimos al frente de un árbitro con cierta tensión en el juego de principio a fin. Hay que estar a la altura del desenlace del torneo”, declaró.

Otro que se pronunció al respecto fue Bruno Marioni, quien expresó que vio nervioso a Alarcón durante todo el cotejo y no descartó emitir un reclamo a la Comisión Nacional de Ärbitros (CONAR):

“Puede haber sido o no (penal), es una jugada difícil a lo mejor para tomar una decisión. Sí me quedan muchísimas dudas de la tranquilidad con la que un árbitro debe encarar un partido de fútbol, se le vio muy nervioso a Alarcón y es algo que la Conar tiene que ver, la Liga tiene que verlo. Los árbitros tienen que venir con la clara intención de ayudar al espectáculo, no de perjudicarlo. Hoy se lo vio muy nervioso, discutiendo con los jugadores, nos condicionó con dos faltas. Hubo dos acciones que probablemente fueron manos de Grau y no mandaron a VAR, cuando nosotros recibimos una exhaustiva y minuciosa atención en el VAR cuando nos toca en contra. Pedimos a la Conar, como lo hemos hecho innumerables veces, que tome acciones con los arbitrajes para que estén a la altura del espectáculo”.